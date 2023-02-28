الولاية السادسة.. البنزرتي مدربا للنجم الساحلي

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 23:35

كتب : FilGoal

الترجي التونسي - فوزي البنزرتي

سيتولى فوزي البنزرتي تدريب النجم الساحلي التونسي للمرة السادسة في مسيرته التدريبية.

وتعاقد النجم الساحلي مع البنزرتي بعدما أنهى تعاقده مع المدرب التونسي محمد المكشر بالتراضي.

وكتب النجم الساحلي عبر حسابه على فيسبوك: " تعلم الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي أنه تم الاتفاق مع المدرب فوزي البنزرتي للإشراف على فريق أكابر كرة القدم حتى نهاية الموسم".

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وقرر النجم الساحلي التخلي عن خدمات المكشر عقب الخسارة من الملعب التونسي بركلات الترجيح في ثمن نهائي كأس تونس.

وكان البنزرتي قد رحل عن تدريب مولودية الجزائر قبل عدة أيام بعدما تولى تدريبه بداية الموسم الجاري.

وتولى البنزرتي البالغ من العمر 73 عاما تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية مثل الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي، وأيضا الوداد المغربي والرجاء ومولودية الجزائر وكذلك منتخبي تونس وليبيا.

الولاية السادسة

البنزرتي سبق وأن تولى تدريب النجم الساحلي في 5 ولايات سابقة بداية من موسم 1986-1987.

وتولى البنزرتي تدريب النجم الساحلي في مواسم (1986-1987، 2005-2007، 2011-2012، 2014-2016، 2019-2020).

وحصل البنزرتي مع النجم الساحلي على 5 ألقاب (3 للدوري التونسي) لقب كأس تونمس ولقب الكونفدرالية الإفريقية.

النجم الساحلي فوزي البنزرتي الدوري التونسي
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