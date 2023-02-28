طائرة - الأهلي إلى نهائي البطولة العربية بالفوز على السيب العماني
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 23:25
كتب : FilGoal
تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة بالفوز على السيب العماني.
وحقق الأهلي الفوز السيب في دور نصف النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل.
وحسم الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-18، قبل أن ينتصر في الشوط الثاني بنتيجة 25-22.
وأنهى الأهلي المباراة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-15.
وسيلعب الأهلي المباراة النهائية ضد النصر البحريني يوم الخميس المقبل.
النصر كان قد حقق الفوز في مباراة نصف النهائي الأخرى على الوكرة القطري بنتيجة 3-1.
وتوج الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في 2020 بمصر.
بينما توج الريان القطري بالنسخة الماضية والتي أقيمت 2022.
ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 مرات بالتساوي مع الصفاقسي التونسي.
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