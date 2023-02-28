رشيد: كنا نعرف صعوبة مباراة الأهلي

شدد رشيد أحمد مهاجم الداخلية على أن فريقه كان يعرف صعوبة مباراة الأهلي جيدا.

وتعادل الداخلية مع الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري المصري وسجل رشيد هدف فريقه.

وقال رشيد أحمد عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنا نعرف أن مباراة الأهلي صعبة وعلينا أن نلعب بتماسك وأن نكون أقوياء لأنك تلعب ضد الأهلي".

وأضاف "كنا نحاول دائما أن نكون قريبين من مرمى الأهلي".

وواصل "اتخذت القرار في جزء من الثانية وعندما وصلت لي الكرة أدرت نفسي إلى المرمى وسددت بشكل مباشر".

وأتم تصريحاته "لدينا فرصة كبيرة لكي نرتقي في جدول الترتيب وسنحاول كل مباراة التحسن وأن نكون أفضل وعلينا أن نستثمر هذه الفرصة ونتطلع لمكانة أفضل هذا الموسم".