مورينيو بعد طرده: لست مجنونا.. والحكم الرابع لم يكن صادقا

علق البرتغالي جوزيه مورينو على أحداث مباراة فريقه ضد كريمونيسي في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وخسر روما من كريمونيسي بهدفين مقابل هدف في مباراة شهت طرد مورينيو بتوصية من ماركو سيرا الحكم الرابع لـ حكم الساحة بيتشينيني.

وتأكد غياب مورينيو عن مباراة فريقه المقبلة ضد يوفنتوس يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو عبر "دازن" عقب المباراة: "نحن بحاجة إلى فهم ما إذا كان يمكن فعل أي شيء من وجهة نظر قانونية، إذا سمع شخص ما ما قاله لي سيرا (الحكم الرابع). من الصعب علي قبول عدم اللعب ضد يوفنتوس".

وأضاف "الذين يعرفونني منذ سنوات يعرفون أنني عاطفي، لكنني لست مجنونا. أخبرني الحكام أنه لا يوجد تسجيل لما قاله لي سيرا (الحكم الرابع) أريد أن أعرف ما إذا كان السادة في مكتب المدعي العام الفيدرالي الذين يسمعون كل شيء قد فهموا شيئا".

وواصل "أعطاني بيتشينيني (حكم الساحة) بطاقة حمراء بعدما أبلغه الحكم الرابع الذي لم يكن لديه الصدق ليقول ما قاله لي وكيف فعل ذلك ، وتحديد رد فعلي. لقد تحدث معي بطريقة غير مبررة،".

وأوضح "قلت لسيرا (الحكم الرابع) أريدك أن تكون صادقا وتقول ما حدث، لكنه كان يعاني من هفوة في الذاكرة".

وشدد "لا أريد الخوض في حقيقة أننا نلعب ضد يوفنتوس يوم الأحد ولن أكون على مقاعد البدلاء، لا أريد أن أفعل ذلك. من الصعب بالنسبة لي البقاء خارج هذا السباق، سيرا من تورينو، لكنني لا أعتقد أن له أي علاقة به".

وحقق كريمونيسي فوزه الأول في الدوري الإيطالي والغائب منذ بداية الموسم عقب صعوده بالفوز على روما بنتيجة 2-1.

الفوز أوقف رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس.

بينما ترك كريمونيسي المركز الأخير ورفع رصيده لـ 12 نقطة في المركز التاسع عشر.