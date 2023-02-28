إبراهيم حسن: أشكر جميع لاعبي المصري الذين قدموا ملحمة ضد إنبي

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 22:53

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري

أعرب إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي المصري عن شكره لجميع لاعبي المصري على الأداء الذي قدموه خلال مواجهة إنبي.

وحقق المصري الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

وقال حسن عبر أون تايم سبورتس عقب المباراة: "مباراة إنبي كانت صعبة جدا خصوصا مع طرد أحد مروان حمدي من الشوط الأول، أشكر جميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة لأنهم قدموا ملحمة وتحدوا جميع الظروف من أجل تحقيق الفوز وكان من الممكن أن نحرز المزيد من الأهداف".

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وتابع "الله أعطانا اليوم بقدر عملنا لأننا اجتهدنا كثيرا سواء لاعبين أو جهاز فني والحمد لله على النتيجة وألأداء وتعليمات الجهاز الفني يتم تطبيقها في الملعب".

وأضاف "فترة الراحة التي حصلنا عليها قبل مواجهة بيراميدز فرقت بشكل إيجابي جدا للانسجام بين اللاعبين الجدد وتصعيد بعض الناشئين وأول لاعب يلعب من مواليد 2006 في الدوري المصري كان معنا وهو حسام حسن الذي شارك في مواجهة بيراميدز".

وسجل مروان حمدي الهدف الأول للمصري قبل أن يحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 37.

المصري حقق الفوز بعدما تعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين خلال الجولات السبع الأخيرة.

وجاء آخر فوز للنادي المصري في مسابقة الدوري على حساب الاتحاد بهدفين مقابل هدف في 7 يناير الماضي.

في المقابل تلقى إنبي الهزيمة رقم 11 خلال الموسم الحالي بعدما فاز في 4 وتعادل في 5 مباريات خلال 20 جولة.

ورفع المصري رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد إنبي عند 17 نقطة في المركز 14 بالدوري.

المصري إنبي الدوري المصري إبراهيم حسن
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