صيام 23 جولة انتهى.. كريمونيسي يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي منذ 1996 أمام روما

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 22:21

كتب : إسلام أحمد

احتفال لاعبي كريمونيسي بالفوز على روما

حقق كريمونيسي فوزه الأول في الدوري الإيطالي والغائب منذ بداية الموسم عقب صعوده بالفوز على روما بنتيجة 2-1 في الجولة 24.

سجل فرانك تسادجوت دانييل تشوفاني ثنائية كريمونيسي، فيما سجل لياندرو سبيناتزولا هدف روما الوحيد.

ولم يحقق كريمونيسي الفوز في أي مباراة خلال الجولات الـ 23 السابقة، مكتفيا بـ 9 تعادلات و14 هزيمة.

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وحقق الفريق انتصاره الرابع الموسم الجاري بجميع المسابقات بعدما تفوق على تيرنانا ومودينا في كأس إيطاليا ثم روما مرتين الأولى في الكأس من ربع النهائي والثانية في الدوري.

وانتصر كريمونيسي لأول مرة في الدوري الإيطالي منذ مارس 1996 حينها كان على حساب لاتسيو.

وأنهى كريمونيسي 30 مباراة من الانتظار حتى يحقق الفريق فوزا جديدا كأطول فترة دون فوز في تاريخ الدوري بالتساوي مع أنكونا.

وتقدم أصحاب ملعب جيوفاني زيني في الدقيقة 17 عن طريق تسديدة من فرانك تسادجوت من خارج منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جوزيه مورينيو بسبب الاعتراض على حديث الحكم الرابع.

وسجل ليوناردو سبيناتزولا هدف التعادل لروما في الدقيقة 70 من عمر اللقاء بعد بينية طولية من جانليوكا مانشيني.

تعادل لم يدُم سوى 13 دقيقة حيث سجل شيوفاني هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

ولم يستكمل مورينو المباراة إذ التقطت العدسات المدرب البرتغالي وهو يغادر مقعده من المدرجات.

الفوز أوقف رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس.

بينما ترك كريمونيسي المركز الأخير ورفع رصيده لـ 12 نقطة في المركز التاسع عشر.

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