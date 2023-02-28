مؤتمر عبد العال: استعنت بمباراة صنداونز لإيقاف نقاط قوة الأهلي

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 22:18

كتب : FilGoal

علاء عبد العال - الداخلية

شدد علاء عبد العال مدرب الداخلية على أنه قد استعان بمباراتي الأهلي ضد ماميلودي صنداونز وأسوان من أجل إيقاف نقاط قوة الفريق الأحمر.

وتعادل الداخلية مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد السلام في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أي فريق صغير يواجه الأهلي يكون بمثابة حدث كبير وعيد وأتمنى للأهلي التوفيق في إفريقيا وكذلك جميع ممثلي مصر".

أخبار متعلقة:
الوحدة يمثل الإمارات في البطولة العربية للأندية مؤتمر كولر: مباراة الداخلية الأسوأ لي مع الأهلي.. ولن أقبل بما يحدث

وتابع "ظروف المباراة كانت صعبة على الفريقين وكولر لعب بالقوة الضاربة على الرغم من عدم البدء بأليو ديانج وعلي معلول".

وأضاف "محمود طلعت ومحمد نجيب ومؤمن عاطف كانوا أبرز غياباتي عن المباراة".

وواصل "قدمت مباراة جيدة خاصة خلال الشوط الأول ومع الشوط الثاني تحسن أداء الأهلي بعد التعديلات".

وأكمل "الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن بسبب طرد لاعب من فريقي ولكنني جازفت وأجريت تغيير هجومي وكان من المهم عدم احتساب ركلة الجزاء وهاجمت بقوة رغم لعبي 20 دقيقة بنقص عددي، والتعادل كان بمثابة خسارة للأهلي ولكنها نقطة جيدة لنا في ظل ظروفنا".

وأضاف "من الطبيعي أن إمكانيات الأهلي تمنحه الاستحواذ ولكننا تجنبنا الخطورة واستفدت من مباراتي الأهلي ضد صنداونز وأسوان لأنني أوقفت نقاط قوته من خلالهما".

وأتم "كنت أضغط على الأهلي من وسط الملعب واستفدت من المساحات بين قلب الدفاع والظهير كما حدث في مباراة صنداونز".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 41 في صدارة ترتيب الدوري المصري ولا يزال يتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

بينما وصل الداخلية إلى النقطة 17 في المركز الـ14.

الأهلي الداخلية الدوري المصري
نرشح لكم
مجلس إدارة الزمالك يطالب الجميع بالتكاتف في تلك الظروف الصعبة مباشر الدوري - فاركو (1) - (1) المقاولون العرب.. جووول قاتل مران الزمالك - تعليمات خاصة من فيريرا لـ روقا وجعفر.. وتدريبات إضافية لثنائي الدفاع عصام ثروت: قدمنا مباراة كبيرة رغم النقص العددي.. ومحمود جاد حارس كبير مدرب الاتحاد: لم أبك على رحيل مروان عطية لـ الأهلي وهدان: لا أحد يهتم بمشاكل الزمالك.. مرتضى منصور سيعود وهذا الملعب الأقرب لاستضافة الترجي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 والقنوات الناقلة.. مواجهتان ثأريتان في البريميرليج والمربع الذهبي في مصر وكيله: وضعنا أكثر من خطة لتجديد تعاقد ربيعة مع الأهلي
أخر الأخبار
نهاية الأزمة.. السكة الحديد يعلن نقل مباراة الاتصالات والموعد الجديد 7 دقيقة | الدرجة الثانية
ريد بُل All Acess فرصتك لمقابلة لاعبك المفضل 41 دقيقة | رياضات أخرى
ساسي: لا مفاوضات مع الزمالك لكني أتمنى العودة له يوما ما 51 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس فرنسا - نانت (1) - (1) لانس.. جوووول التعادل سريعا 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
بوجلبان يعلن رحيله عن قيادة الصفاقسي الفنية ساعة | الوطن العربي
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 20 ساعة | الدرجة الثانية
مصطفى محمد احتياطي أمام لانس في كأس فرنسا ساعة | المحترفون
مجلس إدارة الزمالك يطالب الجميع بالتكاتف في تلك الظروف الصعبة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 4 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة