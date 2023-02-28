مؤتمر عبد العال: استعنت بمباراة صنداونز لإيقاف نقاط قوة الأهلي

شدد علاء عبد العال مدرب الداخلية على أنه قد استعان بمباراتي الأهلي ضد ماميلودي صنداونز وأسوان من أجل إيقاف نقاط قوة الفريق الأحمر.

وتعادل الداخلية مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد السلام في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أي فريق صغير يواجه الأهلي يكون بمثابة حدث كبير وعيد وأتمنى للأهلي التوفيق في إفريقيا وكذلك جميع ممثلي مصر".

وتابع "ظروف المباراة كانت صعبة على الفريقين وكولر لعب بالقوة الضاربة على الرغم من عدم البدء بأليو ديانج وعلي معلول".

وأضاف "محمود طلعت ومحمد نجيب ومؤمن عاطف كانوا أبرز غياباتي عن المباراة".

وواصل "قدمت مباراة جيدة خاصة خلال الشوط الأول ومع الشوط الثاني تحسن أداء الأهلي بعد التعديلات".

وأكمل "الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن بسبب طرد لاعب من فريقي ولكنني جازفت وأجريت تغيير هجومي وكان من المهم عدم احتساب ركلة الجزاء وهاجمت بقوة رغم لعبي 20 دقيقة بنقص عددي، والتعادل كان بمثابة خسارة للأهلي ولكنها نقطة جيدة لنا في ظل ظروفنا".

وأضاف "من الطبيعي أن إمكانيات الأهلي تمنحه الاستحواذ ولكننا تجنبنا الخطورة واستفدت من مباراتي الأهلي ضد صنداونز وأسوان لأنني أوقفت نقاط قوته من خلالهما".

وأتم "كنت أضغط على الأهلي من وسط الملعب واستفدت من المساحات بين قلب الدفاع والظهير كما حدث في مباراة صنداونز".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 41 في صدارة ترتيب الدوري المصري ولا يزال يتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

بينما وصل الداخلية إلى النقطة 17 في المركز الـ14.