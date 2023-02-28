الوحدة يمثل الإمارات في البطولة العربية للأندية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

نادي الوحدة الإماراتي

سيمثل نادي الوحدة دولة الإمارات في منافسات النسخة المقبلة بالبطولة العربية للأندية.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تسمية نادي الوحدة للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم موسم 2023.

وتقام النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية والتي تحمل اسم الملك سلمان بن عبد العزيز بمشاركة إجمالي 37 ناديا.

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وينضم المتأهل من الدور التمهيدي إلى 23 فريقا لخوض منافسات الدور الأول.

ويشارك 24 فريقا من الدور الأول وهم (المتأهل من الدور التمهيدي - 11 فريقا من آسيا - 7 فرق من إفريقيا - 5 فرق مشاركة بترشيح من الاتحادات الوطنية).

وتقام مباريات الدور الأول بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 12 فريقا إلى الدور الثاني الذي يقام بين الفرق المتأهلة ليتأهل ستة منهم إلى النهائيات المقامة بنظام أربع مجموعات.

الدور الأول يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس، من 3 إلى 5 إبريل، ومن 10 إلى 12 إبريل.

ويشارك من مصر فريق الزمالك في المرحلة النهائية بصفته بطلا لدوري النسخة الماضية.

وكان طلائع الجيش قد أعلن عبر FilGoal.com عن ترشيحه للمشاركة في الدور الأول من البطولة العربية وإرسال موافقة رسمية للاتحاد المصري.

ولم يصدر قرارا رسميا حتى الآن عن الفريق المصري الثالث المشارك في البطولة.

-جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

الوحدة الإماراتي البطولة العربية للأندية
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