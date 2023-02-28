انتهت كأس الاتحاد - بريستول (0)-(3) مانشستر سيتي

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي مانشستر سيتي بالهدف في مرمى بريستول

يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بريستول سيتي ومانشستر سيتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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نهاية المباراة

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ق81. جووووول ثااالث لمانشستر سيتي عن طريق دي بروين بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق75. جوووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق فودين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

التبديل الأول لمانشستر سيتي بدخول إيدرسون بدلا من أورتيجا بين الشوطين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. كيفن دي بروين يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني.

ق25. محاولات من بريستول سيتي لإدراك التعادل بدون صنع فرص خطيرة.

ق7. جووول أول لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين من عرضية لرياض محرز يضع الكرة في الشباك.

ق2. تسديدة قوية من كالفن فيليبس ترتد من العارضة.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي بريستول سيتي
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