مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (4) (2) تورينو.. جووووووووول الراااااااااابع

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدربي بين يوفنتوس وتورينو في ختام الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 32 نقطة بعد خصم 15 نقطة من رصيد الفريق.

فيما يحتل تورينو المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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ق 80: جوووووووول الراااااااااااااابع... رابيو يحول ركلة حرة غير مباشرة في الشباك.

ق 71: رأسية من بريمير تسكن شباك تورينو مسجلا الهدف الثالث لليوفي

ق 69: مشاركة بول بوجبا بدلا من برانشينا

ق 66: العارضة تمنع الثالث لتورينو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووووووول التعاااااادل.. دانيلو برأسية بعد ركنية من دي ماريا يسجل التعادل ليوفنتوس

ق 43: جوووووووول الثااااني للضيوف.. سانابريا يسجل من لمسة واحدة بعد عرضية أرضية من إيفان إيلتش

ق 39: عرضية من ريكاردو ورأسية من سانابريا يتصدى لها تشيزني ببراعة.

ق 16: جوووووول التعااااااادل.. خوان كواردادو يسجل بتسديدة قوية بعد عرضية مرت من الجميع

ق 2: جووووووول أووووووووول.. يان كارموه يتقدم لتورينو

بداية اللقاء

يوفنتوس تورينو الدوري الإيطالي بول بوجبا
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