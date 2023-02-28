كريستو: أسعدنا الشعب التونسي.. والفوز على زامبيا جاء في وقته

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 21:32

كتب : FilGoal

محمد الضاوي كريستو مع منتخب تونس للشباب

شدد محمد الضاوي "كريستو" لاعب منتخب تونس للشباب على أن الفوز الذي حققه منتخب بلاده على زامبيا جاء في وقته.

وقاد كريستو منتخب تونس للشباب تحت 20 عاما للصعود لربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز على زامبيا بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال كريستو عبر حساب الاتحاد التونسي عبر فيسبوك: "الحمد لله أسعدنا الشعب التونسي وحققنا فوزا هاما بعد الضغوط التي تعرضنا لها خلال الفترة الماضية".

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وأضاف "نلعب على قلب رجل واحد وهدفنا تحقيق الفوز دائما بغض النظر عن من يمثل الفريق".

واختتم "الفوز على زامبيا جاء في وقته وسيمنحنا الثقة اللازمة قبل خوض منافسات ربع النهائي. وإن شاء الله نذهب بعيدا في البطولة".

وسجل كريستو هدف تونس الثاني في الدقيقة 59 بعد أن تسلم كرة عرضية من جبريل عثمان ليراوغ ظهير زامبيا ويسدد يسارية صاروخية من داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك.

وحصد كريستو أيضا جائزة رجل المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

الفوز رفع رصيد منتخب تونس إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف جامبيا المتصدر بثلاث نقاط.

وتوقف رصيد زامبيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير ليودع البطولة.

وانتقل كريستو إلى الأهلي في يناير الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي لأربعة مواسم ونصف، لينتهي في صيف 2027.

وشارك ابن الـ19 عاما في مباراة واحدة مع الأهلي كبديل أمام سموحة لمدة 16 دقيقة في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022.

الأهلي كريستو محمد الضاوي كريستو
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