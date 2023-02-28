لم يستلم الجائزة.. كهربا رجل مباراة الأهلي والداخلية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 21:20

كتب : FilGoal

الأهلي - الداخلية - هدف كهربا

حصل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعادل الأهلي مع الداخلية بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري المصري، وسجل هدف الفريق الأحمر كهربا.

ولم يستلم كهربا جائزة رجل المباراة بسبب مغادرته أرض الملعب سريعا عقب انطلاق صافرة النهاية.

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وتعد هذه المرة هي رقم 11 التي يحصل فيها أحد لاعبي الأهلي على رجل المباراة في الدوري هذا الموسم.

ولعب كهربا 86 دقيقة وكانت له محاولة واحدة على المرمى سجل منها الهدف.

واستعاد كهربا الكرة 3 مرات خلال المباراة، ولمس الكرة 34 مرة.

كما صنع كهربا فرصتين محققتين للتسجيل لزملائه خلال المواجهة.

الأهلي الدوري المصري كهربا
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