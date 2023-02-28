تشكيل مانشستر سيتي - أورتيجا في حراسة المرمى.. وألفاريز يقود الهجوم ضد بريستول

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بريستول سيتي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على بريستول سيتي في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد التشكيل مشاركة يوليان ألفاريز في خط الهجوم بدلا من إيرلنج هالاند الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

ويلعب ستيفان أورتيجا في حراسة مرمى مانشستر سيتي بدلا من إيدرسون مورايش.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

الحارس: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: ريكو لويس - روبن دياز - مانويل أكانجي - ناثان أكي.

الوسط: كالفن فيليبس - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين.

الهجوم: فيل فودين - يوليان ألفاريز - رياض محرز.

وتأهل مانشستر سيتي للدور الخامس بعد الفوز على أرسنال بهدف دون مقابل بينما فاز بريستول سيتي على وست بروميتش بثلاثة أهداف دون مقابل.