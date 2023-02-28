التشكيل - للمرة الثانية.. بوجبا على مقاعد بدلاء يوفنتوس أمام تورينو

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 21:17

كتب : FilGoal

بوجبا - يوفنتوس

يتواجد الفرنسي بول بوجبا للمرة الثانية هذا الموسم على دكة بدلاء يوفنتوس أمام تورينو في قمة الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

ولم يخض بوجبا أي مباراة رسمية كأساسي بقميص يوفنتوس الموسم الحالي منذ انضمامه.

دربي ديلا مولي الخاص بمدينة تورينو شهد أيضا تواجد فيدريكيو كييزا على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وعرف خط وسط يوفنتوس مشاركة الأرجنتيني الشاب إنزو بارينيشيا لأول مرة الموسم الجاري.

في المقابل يعوّل الكرواتي إيفان يوريتش المدير الفني لـ تورينو على ثلاثي دفاعي والمهاجم الباراجوياني أنطونيو سانابريا.

وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: أليكس ساندرو – بريمير – دانيلو

الوسط: فيليب كوستيتش – أدريان رابيو – إنزو بارينيشيا – نيكولو فاجيولي – خوان كوادرادو

الهجوم: أنخيل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش

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فيما جاء تشكيل تورينو:

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش

الدفاع: كوفي جديجدي – بيير شورز – أليساندرو بونجورينو

الوسط: ويلفريد سينجو – كارول لينتي – إيلتش – ريكاردو رودريجيز

الهجوم: أليكسي ميرانتشوك - أنطونيو سانابريا – يان كاراموه

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ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 32 نقطة بعد خصم 15 نقطة من رصيد الفريق.

فيما يحتل تورينو المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

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