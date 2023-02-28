أراوخو: 100 مباراة مع برشلونة ليس رقما قليلا.. وارتداء القميص في كل مواجهة مصدر للفخر

شدد رونالد أراوخو لاعب برشلونة على فخره بالوصول لـ 100 مباراة بقميص النادي الكتالوني.

رونالد أراوخو النادي : برشلونة برشلونة

ووصل أراوخو إلى مباراته رقم 100 مع برشلونة خلال مواجهة الفريق مع مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وقال أراوخو في تصريحات لقناة برشلونة: "لقد تعلمت الكثير منذ وصولي لأنني أتيت من نوع مختلف من كرة القدم والتغيير كان كبيرا ويمكن أن ترى مدى تطوري منذ أن كنت في الفريق الثاني".

وتابع "أنا سعيد جدا و100 مباراة مع برشلونة ليس أمرا بسيطا وكل واحد يحلم دائما بالوصول للفريق الأول وهذا مصدر للفخر وأتمنى أن أخوض الكثير من المباريات الإضافية".

وأضاف "لن أختار مباراة محددة كمفضلة بالنسبة لي لأن جميعهم كانوا مميزين ومن الفخر ارتداء قميص برشلونة في كل مباراة".

وخلال 100 مباراة شارك بهم أراوخو مع برشلونة تمكن من تسجيل سبعة أهداف وصنع هدفين.

وتوج أراوخو مع برشلونة بلقبي كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.