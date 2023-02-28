الترجي والاتحاد المنستيري يمثلان تونس في البطولة العربية للأندية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

الاتحاد العربي لكرة القدم

سيمثل الترجي والاتحاد المنسيتري الكرة التونسية في النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية.

وتسلم الاتحاد التونسي لكرة القدم خطابا من نظيره العربي يشير إلى اختيار الترجي والاتحاد المنستيري للمشاركة في البطولة بعد استيفائهما للشروط.

وتضمن خطاب الاتحاد العربي التالي:

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"اختيار فريق الترجي الرياضي التونسي باعتباره المتحصل على بطولة الموسم 2021-2022 للمشاركة في كأس الملك سلمان دون المرور بالتصفيات المؤهلة لهذه الكأس".

"مطالبة الجامعة التونسية لكرة القدم باختيار ناد ثان رفقة الترجي الرياضي التونسي للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكاس الملك سلمان، مؤكدا على الاستحقاق الرياضي دون سواه وذلك بأن يكون النادي قد تحصل على مرتبة من 2 الى 4 خلال موسم 2021-2022 ".

"وفي إطار احترام الجامعة للاستحقاق الرياضي لمختلف النوادي التونسية فقد وقع الاتصال أولا بفريق الاتحاد الرياضي المنستيري باعتباره الفريق المتحصل على المرتبة الثانية بالنسبة لموسم 2021-2022، كما وقع إعلامه برزنامة تصفيات كاس العرب "

"وحيث عبر الاتحاد الرياضي المنستيري عن رغبته في المشاركة وقدرته على التعامل مع الرزنامة الافريقية والعربية، فقد وقع ترشيح الاتحاد المنستيري للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكاس العرب بوصفه متحصلا على المرتبة الثانية موسم 2021-2022 ".

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏كأس الملك سلمان للأندية المملكة العربية السعودية 2023 UAFA 1a 23 اصاهد 19 الرياضي اهیالياضی التو رت M S الإتحاد الرياضي المنستيري 1919 SPORTIVE ESPERACEPTIUNS ESPERANCE الترجي الرياضي التونسي‏'‏‏

وتقام النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية والتي تحمل اسم الملك سلمان بن عبد العزيز بمشاركة إجمالي 37 ناديا.

وينضم المتأهل من الدور التمهيدي إلى 23 فريقا لخوض منافسات الدور الأول.

ويشارك 24 فريقا من الدور الأول وهم (المتأهل من الدور التمهيدي - 11 فريقا من آسيا - 7 فرق من إفريقيا - 5 فرق مشاركة بترشيح من الاتحادات الوطنية).

وتقام مباريات الدور الأول بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 12 فريقا إلى الدور الثاني الذي يقام بين الفرق المتأهلة ليتأهل ستة منهم إلى النهائيات المقامة بنظام أربع مجموعات.

الدور الأول يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس، من 3 إلى 5 إبريل، ومن 10 إلى 12 إبريل.

ويشارك من مصر فريق الزمالك في المرحلة النهائية بصفته بطلا لدوري النسخة الماضية.

وكان طلائع الجيش قد أعلن عبر FilGoal.com عن ترشيحه للمشاركة في الدور الأول من البطولة العربية وإرسال موافقة رسمية للاتحاد المصري.

ولم يصدر قرارا رسميا حتى الآن عن الفريق المصري الثالث المشارك في البطولة.

-جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

الترجي التونسي البطولة العربية للأندية الاتحاد المنستيري
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