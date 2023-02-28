الثالثة على التوالي في الدوري.. كهربا يسجل مجددا مع الأهلي أمام الداخلية
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 20:41
كتب : FilGoal
واصل محمود عبد المنعم كهربا تألقه مع الأهلي منذ عودته من الإيقاف ليسجل من جديد أمام الداخلية في الجولة 20 من الدوري المصري.
محمود كهربا
النادي : الأهلي
واستغل محمود كهربا كرة عائدة من دفاع الداخلية بعد عرضية من علي معلول ليسدد يمينية قوية سكنت الشباك في الدقيقة 70.
وبذلك يكون كهربا قد سجل في الثلاث مباريات التي لعبها مع الأهلي في الدوري بعد العودة من الإيقاف.
وسجل كهربا هدف المباراة الأول في الثلاث مباريات للأهلي أمام الزمالك وأسوان ثم الداخلية اليوم الثلاثاء.
وشارك كهربا مع الأهلي في ثماني مباريات بعد العودة من الإيقاف، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفين.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة قبل مواجهة الداخلية.
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