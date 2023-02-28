الثالثة على التوالي في الدوري.. كهربا يسجل مجددا مع الأهلي أمام الداخلية

واصل محمود عبد المنعم كهربا تألقه مع الأهلي منذ عودته من الإيقاف ليسجل من جديد أمام الداخلية في الجولة 20 من الدوري المصري.

واستغل محمود كهربا كرة عائدة من دفاع الداخلية بعد عرضية من علي معلول ليسدد يمينية قوية سكنت الشباك في الدقيقة 70.

وبذلك يكون كهربا قد سجل في الثلاث مباريات التي لعبها مع الأهلي في الدوري بعد العودة من الإيقاف.

وسجل كهربا هدف المباراة الأول في الثلاث مباريات للأهلي أمام الزمالك وأسوان ثم الداخلية اليوم الثلاثاء.

وشارك كهربا مع الأهلي في ثماني مباريات بعد العودة من الإيقاف، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفين.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة قبل مواجهة الداخلية.