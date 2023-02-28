الدوري السعودي - عودة حجازي وشراحيلي تنهي مخاوف نونو سانتو

تنفس الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة السعودي الصعداء قبل مواجهة الباطن في الدوري السعودي.

ويلعب اتحاد جدة ضد ضمك يوم الجمعة ضمن الجولة 19 من منافسات دوري روشن السعودي.

واستعاد نونو سانتو خدمات الثنائي، أحمد حجازي وأحمد شراحيلي قبل خوض مواجهة الباطن.

وعاد حجازي لصفوف الاتحاد بعدما غاب عن مباراة الرائد بالجولة الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

فيما تعافى أحمد شراحيلي من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرا، بحسب صحيفة "الرياضية" ليصبح الثنائي الأساسي لقلب دفاع الاتحاد جاهزا لمواجهة الباطن.

ويسعى اتحاد جدة لتحقيق الفوز وتعويض فقدان تقطتين ثمينتين خلال الجولة الماضية بالتعادل مع الرائد.

ويضم الاتحاد بين صفوفه الثنائي الدولي المصري، أحمد حجازي وطارق حامد.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد.