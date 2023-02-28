الدوري السعودي - عودة حجازي وشراحيلي تنهي مخاوف نونو سانتو

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

تنفس الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة السعودي الصعداء قبل مواجهة الباطن في الدوري السعودي.

ويلعب اتحاد جدة ضد ضمك يوم الجمعة ضمن الجولة 19 من منافسات دوري روشن السعودي.

واستعاد نونو سانتو خدمات الثنائي، أحمد حجازي وأحمد شراحيلي قبل خوض مواجهة الباطن.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: إيفان توني يعترف بخرق قواعد الدوري الإنجليزي.. وإيقاف طويل في انتظاره غزل المحلة يعلن خصم 10 آلاف جنيه من لاعبيه سجل وصنع.. صلاح محسن رجل مباراة سيراميكا والبنك الأهلي دوري أبطال إفريقيا - الشحات في تشكيل الجولة الثالثة المثالي

وعاد حجازي لصفوف الاتحاد بعدما غاب عن مباراة الرائد بالجولة الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

فيما تعافى أحمد شراحيلي من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرا، بحسب صحيفة "الرياضية" ليصبح الثنائي الأساسي لقلب دفاع الاتحاد جاهزا لمواجهة الباطن.

ويسعى اتحاد جدة لتحقيق الفوز وتعويض فقدان تقطتين ثمينتين خلال الجولة الماضية بالتعادل مع الرائد.

ويضم الاتحاد بين صفوفه الثنائي الدولي المصري، أحمد حجازي وطارق حامد.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد.

أحمد حجازي اتحاد جدة
نرشح لكم
تقرير: جلادباخ وفرانكفورت مهتمان بضم عمر مرموش 12 تصويتا مختلفا.. من اختار محمد صلاح ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم؟ تواجد عربي واختيارات مختلفة.. تصويت محمد صلاح في جوائز الأفضل جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم إمام عاشور يشارك في هزيمة ميتيلاند ضد بروندبي انتهت الدوري الدنماركي - ميتيلاند (0)-(1) بروندبي للمرة الثانية.. إمام عاشور أساسي مع ميتيلاند في مواجهة بروندبي السادس على التوالي.. أوباما يشارك في انتصار الحزم على هجر بـ الدرجة الثانية السعودية
أخر الأخبار
لم يستلم الجائزة.. كهربا رجل مباراة الأهلي والداخلية 5 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - أورتيجا في حراسة المرمى.. وألفاريز يقود الهجوم ضد بريستول 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - للمرة الثانية.. بوجبا على مقاعد بدلاء يوفنتوس أمام تورينو 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
أراوخو: 100 مباراة مع برشلونة ليس رقما قليلا.. وارتداء القميص في كل مواجهة مصدر للفخر 21 دقيقة | الدوري الإسباني
هدف قاتل من رشيد يقود الداخلية للتعادل مع الأهلي 23 دقيقة | الدوري المصري
الترجي والاتحاد المنستيري يمثلان تونس في البطولة العربية للأندية 25 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع القطن الكاميروني.. القنوات الناقلة 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
الثالثة على التوالي في الدوري.. كهربا يسجل مجددا مع الأهلي أمام الداخلية 43 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 4 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة