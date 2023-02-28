صلاح محسن يقود سيراميكا للانتصار على البنك الأهلي الغائب عن الفوز لـ10 مباريات

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 19:15

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي

حقق سيراميكا كليوباترا الفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب المقاولون العرب في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا كل من صلاح محسن وعمرو قلاوة، بينما سجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي الوحيد.

فوز سيراميكا كليوباترا كان هوالثاني على التوالي للفريق تحت قيادة معين الشعباني، بينما فشل البنك الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة على التوالي.

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الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 24 في المركز العاشر بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة الـ 14 في المركز الأخير.

التشكيل

بدأ باسم مرسي في التشكيل الأساسي للبنك الأهلي، بينما قاد أحمد ياسر ريان وميدو جابر هجوم سيراميكا كليوباترا.

بادر البنك الأهلي بالهجوم في بداية المباراة وحاول محمد هلال تسجيل الهدف الأول بتسديدة قوية ولكن كرته تصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا.

ورد أحمد ياسر ريان برأسية في الدقيقة الـ 19 بعد عرضية من مرت بجوار مرمى البنك الأهلي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وسط سيطرة نسبية من البنك الأهلي.

وبعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني تقدم البنك الأهلي بالهدف الأول عن طريق كريم بامبو الذي قطع الكرة من لاعب سيراميكا كليوباترا ومر من المدافع ليسدد كرة لم يتمكن محمد بسام من التعامل معها لتسكن الشباك.

هدف بامبو كان هو الـ 25 خلال مسيرته مع البنك الأهلي في الدوري المصري ليعزز رقمه كهداف تاريخي للنادي في المسابقة.

وتعادل عمرو قلاوة لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 77 بعد عرضية من صلاح محسن.

وفي الدقيقة الـ 96 أضاف صلاح محسن الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا بعد لعبة جماعية رائعة انتهت بتمريرة من أحمد رمضانم إلى محسن أمام المرمى ليسجل في الشباك.

وسيلعب البنك الأهلي مباراته المقبلة ضد بيراميدز يوم 13 مارس في الجولة الـ 21 من الدوري، بينما سيحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على حرس الحدود.

البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز
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