الجائزة الفردية الأولى.. رونالدو أفضل لاعب لشهر فبراير في الدوري السعودي

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير 2023 من الدوري السعودي.

وساهم رونالدو في 10 أهداف بشهر فبراير الجاري خلال 4 مباريات سجل 8 وصنع 2.

فسجل هدفا في التعادل مع الفتح، ثم سوبر هاتريك ضد الوحدة، وصنع ثنائية في الفوز على التعاون.

وأخير سجل هاتريك ضد ضمك في الجولة 18.

وأصبح رونالدو أسرع لاعب يسجل 8 أهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي (5 مباريات) الذي بدأ في موسم 2008-2009.

وبات رونالدو أيضا أسرع من يسجل 2 هاتريك في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

📣 رحبوا باللاعب الأفضل 🌟 🇵🇹 كريستيانو رونالدو @Cristiano لاعب نادي النصر @AlNassrFC أفضل لاعب في شهر فبراير 👏 pic.twitter.com/VJERKmgJDl — دوري روشن السعودي (@SPL) February 28, 2023

وأصبح رونالدو خامس لاعب يحصد الجائزة الموسم الحالي والثاني من النصر بعد البرازيلي لويز جوستافو.

وسبق أن حصد كريستان جوانكا لاعب الشباب جائزة شهر سبتمبر 2022، والأرجنتيني أليخاندرو كاكو لاعب التعاون في ديسمبر من العام الماضي.

وفاز سالم الدوسري لاعب الهلال بجائزة أفضل لاعب عن شهر يناير الماضي.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة عقب مرور 18 جولة بفارق نقطتين عن أقرب الاتحاد.