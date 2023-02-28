تشكيل الداخلية - فوزي يقود الهجوم أمام الأهلي.. وغياب نجيب للإصابة

أعلن علاء عبد العال مدرب الداخلية تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

ويغيب محمد نجيب ومحمود طلعت ومؤمن عاطف وفانوم ألفريد للإصابة

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

الحارس: عماد السيد

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح - أحمد سيد عبد النبي - أحمد عبد الرسول - عبد العزيز السيد - كريم يحيى

خط الوسط: سمير فكري - كيليتشي شيميزين - علي الزاهدي - ألان كامبادي

خط الهجوم: مصطفى فوزي

دكة البدلاء: محمود الغرباوي - محمود عزت - أحمد داهش - محمد رمضان - محمد خليفة نصير - كريستوفر جون - أحمد رشيد - فهد جمعة - عبد الرحمن البانوبي

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الكواليني.