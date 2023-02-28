سواريش يتولى تدريب إشتوريل برايا
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 18:25
كتب : FilGoal
أعلن نادي إشتوريل برايا البرتغالي تعيين ريكاردو سواريش مدربا جديدا للفريق.
سواريش كان قد تولى تدريب الأهلي في النصف الثاني من الموسم الماضي.
إشتوريل سيكون المحطة الأولى لسواريش منذ رحيله عن الأهلي عقب نهاية الموسم الماضي.
صاحب الـ 47 عاما قاد الأهلي خلال 17 مباراة وحقق الفريق 9 انتصارات وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات.
سواريش سبق له وأن قاد جيل فيسينتي في البرتغال قبل تدريب الأهلي وقاد الفريق للوصول لدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.
ويحتل إستوريل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 22 نقطة وبفارق 4 نقاط عن عن ماريتيمو صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.
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