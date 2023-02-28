قطر تحدد موعد بطولة كأس آسيا 2023

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 18:10

كتب : FilGoal

كأس آسيا 2019

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم موعد إقامة بطولة كأس آسيا 2023 والمقرر إقامتها العام المقبل.

وستقام البطولة بين 12 يناير 2024 وحتى 10 فبراير 2024.

وستكون تلك البطولة الثانية التي تستضيفها قطر مؤخرا بعد نهائيات كأس العالم 2022.

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وأعلن الاتحاد الآسيوي في أكتوبر 2022 استضافة قطر للبطولة بعد منافسة مع دول كوريا الجنوبية وإندونيسيا وأستراليا من أجل تنظيم منافسات آسيا 2023.

وكان منتخب قطر توج بلقب النسخة الأخيرة من منافسات كأس آسيا والتي أقيمت في الإمارات.

وبذلك تستضيف قطر البطولة للمرة الثانية في التاريخ عقب استضافتها عام 2011.

وتأكد مشاركة 24 منتخبا في منافسات كأس آسيا ويتم تقسيمهم على ست مجموعات إذ تضم كل محموعة أربعة فرق.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يتأهل أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث لنفس الدور.

وكان من المفترض أن تستضيف الصين تلك النسخة بعد فوزها بحق استضافتها في يونيو 2019.

واعتذرت الصين عن عدم استضافة تلك النسخة بعد جائحة فيروس كورونا.

قطر كأس آسيا بطولة كأس آسيا 2023
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