تقرير: الزلزولي يدخل حسابات نوتنجهام فورست

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 18:02

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي

دخل المغربي عبد الصمد الزلزولي حسابات نادي نوتنجهام فورست لضمه بداية من الموسم المقبل.

ويلعب الزلزولي ضمن صفوف أوساسونا معارا من برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب منصة ريليفو الإسبانية، فإن نوتنجهام فورست أبرز المهتمين بضم الدولي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضح التقرير أن اللاعب يفضل العودة لصفوف برشلونة وسيناقش مستقبله مع الفريق الكتالوني في يونيو المقبل قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأشار إلى أن أوساسونا أيضا يرغب في استمرار الزلزولي ضمن صفوفه ولكن عدم وجود بند بأحقية الشراء يجعل مهمة الفريق صعبة في الاحتفاظ بخدماته.

ويرتبط الزلزولي بعقد مع برشلونة مستمر لمدة 3 سنوات مقبلة، وسيبحث متصدر ترتيب الدوري الإسباني عن أقصى استفادة مادية ممكنة للتخلي عن خدمات الشاب المغربي.

صاحب الـ 21 شارك مع أوساسونا في 19 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع مثلهما.

الزلزولي خاض بقميص برشلونة الموسم الماضي 12 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

وعلى المستوى الدولي لعب الزلزولي 5 مباريات بقميص المنتخب المغربي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وساهم صانع الألعاب الشاب في إنجاز منتخب المغرب التاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022 بقطر.

أوساسونا عبد الصمد الزلزولي نوتنجهام فورست
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