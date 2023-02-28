مران الزمالك - عودة الزناري استعدادا لمواجهة بيراميدز

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز.

و تحدث فيريرا مع اللاعبين عن بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للمواجهة المقبلة أمام بيراميدز و أهميتها في مشوار الفريق.

و طالب المدير الفني من اللاعبين التركيز وتنفيذ التعليمات المطلوبة منهم بكل دقة استعدادا للمباراة المقبلة.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا و بدنيا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

و ركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على علاج الإرهاق العضلي والبدني للاعبين من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة أمام بيراميدز.

و تم تقسيم الفقرة إلى جزئين، الأول تضمن تدريبات باستخدام أدوات التأهيل، والآخر تضمن تدريبات بالكرة.

وشهدت تدريبات الزمالك مشاركة مصطفى الزناري مدافع الأبيض بشكل طبيعي و كامل.

يأتي ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له اللاعب خلال الفترة الماضية، وغاب بسببه عن المشاركة في المباريات الأخيرة ، بسبب شكواه من إصابة عضلية.

وشارك الزناري في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام بيراميدز.

وأدى رباعي حراسة مرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، تدريبات قوية على هامش المران.

و ركز أيمن طاهر مدرب الحراس مع الرباعي على بعض الأمور الفنية الخاصة، سواء التعامل مع التسديد من كافة الاتجاهات والمسافات بالشكل الأمثل، بجانب العرضيات ، وبعض الأمور الفنية الخاصة بالتعامل مع لعب الكرة بالقدم باعتبار الحارس مدافع إضافي.

وقام أيمن طاهر بمنح الرباعي تعليمات خاصة خلال أداء التدريبات وشرح بعض المواقف الفنية استعدادا للفترة المقبلة .

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين لأداء فقرة خططية خاصة، خلال المران.

و أدت المجموعة الأولى فقرة خططية خاصة بخطة اللعب وتنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة ، تحت قيادة فيريرا المدير الفني و أحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

و تولى تدريب المجموعة الثانية أسامة نبيه المدرب العام و حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد، وتم التركيز معهم على إتقان التسديد على المرمى من كافة المسافات من خلال جمل تكتيكية خاصة.

وأدت المجموعتين بالتناوب فيما بينهم الأمور الفنية والخططية، سواء الخاصة بخطة اللعب أو التسديد .

وخاض لاعبوالزمالك، تقسيمة فنية قوية في نهاية المران وشهدت إلقاء فيريرا لعدة محاضرات فنية سريعة على اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات والمهام الفنية والخططية استعدادا للمواجهة المقبلة .

وتم خلال التقسيمة تنفيذ كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها، وشارك فيها جميع اللاعبين، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.