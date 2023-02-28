مبابي يكشف هوية الفريق الذي يود اللعب له في إيطاليا

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 17:25

كتب : FilGoal

فرنسا - الأرجنتين - هدف مبابي الثاني

كشف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن هوية الفريق الذي يود ارتداء قميصه حال الانتقال للعب في الدوري الإيطالي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ميلان

مبابي حل ثانيا في جائزة أفضل لاعب في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلف زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورد مبابي على أحد المراسلين: "إذا جئت إلى إيطاليا، سيكون فقط من أجل ميلان".

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وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ولا زال ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مبابي رغم فشل إتمام التعاقد في الصيف الماضي.

وسبق أن كشف مبابي كيف أصبح مشجعا لـ ميلان منذ صغره إذ صرّح لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "روابطي مع ميلان خاصة. كانت مربيتي إيطالية وقضيت الكثير من الوقت مع عائلتها، كانوا يشجعون جميعا ميلان".

وأضاف "بفضلهم، شاهدت العديد من مباريات ميلان وأصبحت من المعجبين. كنت أقول: إذا لعبت في إيطاليا، فسيكون ذلك في ميلان فقط. إذا قلت شيئا مختلفا، لربما قتلوني".

وأكمل "بغض النظر عن المزاح، لا يسعني إلا أن أهنئ الروسونيري، لدي العديد من الأصدقاء الفرنسيين وإبراهيموفيتش، الأسطورة التي أحترمها حقا".

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل نقاط الثلاثة الأوائل في جوائز "ذا بيست".

ويجمع النظام رقما إجماليا مصغرا من نسب تأثير المدربين وقادة الفرق والإعلام والجماهير على التصويت.

وإليكم التفاصيل:

أفضل لاعب في العالم

1- ليونيل ميسي (52 نقطة)

نقاط المدربين: 728

نقاط قادة الفرق: 717

نقاط الإعلام: 836

نقاط الجماهير: 1,345,851

2- كيليان مبابي (44 نقطة)

نقاط المدربين: 478

نقاط قادة الفرق: 395

نقاط الإعلام: 433

نقاط الجماهير: 391,676

3- كريم بنزيمة (34 نقطة)

نقاط المدربين: 230

نقاط قادة الفرق: 301

نقاط الإعلام: 304

نقاط الجماهير: 200,009

الدوري الإيطالي ميلان كيليان مبابي
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