انتهت في الدوري - إنبي (1)-(2) المصري.. سيراميكا (2)-(1) البنك.. صافرة النهاية

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي إنبي ضد المصري، وسيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

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بداية الشوط الثاني

إنبي ضد المصري

نهاية المباراة

ق82 أحمد أمين "قفة" يسجل هدف تقليص الفارق بعد عرضية أحمد كالوشا

ق72 حسن علي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد غنفراد تام بالمرمى

ق68 عصام يواصل التألق وينقذ فرصة جديدة من هجوم إنبي

ق60 عصام ثروت يبعد فرصة هدف محقق من تسديدة قوية لنادي إنبي

ق58 هدف غير محتسب لنادي إنبي بداعي تسلل إريك تراوري

ق52 رفيق كابو يهدر فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق

ق50 زياد كمال لاعب المصري يسجل الهدف الثاتي من تسديدة قوية ارتطمت بالقائم وسكنت شباك إنبي

نهاية الشوط الأول

ق2+45 عصام ثروت يتصدى لتسديدة قوية من محمد عبد العاطي لاعب إنبي

ق38 مراون حمدي يحصل على بطاقة حمراء بعد التدخل بالمرفق على أحمد كالوشا مدافع إنبي

ق33 أحمد كالوشا يهدر فرصة التعادل بعد تسديدة صاروخية تصطدم في العارضة

ق31 مروان حمدي يسجل الهدف الأول للمصري بعد تمريرة إسلام عطية ليسدد تسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى إنبي

ق29 فرصة خطيرة تضيع من إريك تراوري يتصدى لها عصام ثروت ويمنع هدف محقق

ق18 تدخل قوي من رفيق كابو على عصام ثروت حارس مرمى المصري بعد تمريرة طولية

ق14 عرضية خطيرة من علي فوزي لاعب إنبي يتصدى لها عصام ثروت

ق9 إصابة مروان داوود لاعب إنبي بعد كرة مشتركة لكن اللاعب تعافى سريعا

ق4: ركنية يلعبها مدافع المصري بالرأس ويبعدها الدفاع

ق2: تسديدة من دغموم لم يتمكن الحارس من إمساكها لتخرج لركنية

بداية المباراة

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سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي

نهاية المباراة

ق87 صلاح محسن يسجل الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة منظمة

ق70 عمر قلاوة يسجل هدف التعادل لنادي سيراميكا كليوباترا بعد عرضية صلاح محسن

ق46 كريم بامبو يسجل الهدف الأول لنادي البنك الأهلي بعد انطلاقة من منتصف الملعب وسدد على يسار محمد بسام

نهاية الشوط الأول

ق19 عرضية خطيرة من محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا يحولها أحمد ياسر ريان بضربة رأسية تمر بجوار مرمى البنك الأهلي

ق14 تسديدة قوية من محمد هلال لاعب البنك الأهلي يتصدى لها محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا

بداية المباراة