تشكيل الدوري المصري - الإيفواري وايو أساسي أول مرة مع كليوباترا أمام البنك الأهلي

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 16:31

كتب : محمد عبد العظيم

معين الشعباني

أعلن معين الشعباني المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 20 للدوري المصري.

ودفع المدرب التونسي بلاعبه كونستانت وايو أساسيًا لأول مرة منذ استقدامه، بعد دخوله كبديل في مباراة المصري لثلاث دقائق.

وانضم الإيفواري وايو إلى كليوباترا قادمًا من سان بيدرو في انتقالات يناير الماضية بعد مشاركته في كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

في المقابل، يعوّل نيكوديموس بابافاسيليو على باسم مرسي كمهاجم صريح، مع مساندة هجومية لـ كريم بامبو ومحمد هلال.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز 12 في الدوري المصري برصيد 21.

فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز 18 برصيد 14 نقطة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد رمضان - رجب نبيل - سيف تقا - محمد شكري

الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد إبراهيم

الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - محمد عنتر

دكة البدلاء: عامر عامر - مروان صحراوي - أحمد هاني - محمود نبيل - محمد توني - عمرو قلاوة - محمود زلاكة - صلاح محسن - إبراهيم أيولا

تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي عفيفي

الدفاع: أسامة إبراهيم - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - إسحاق يعقوبو

الوسط: محمود قاعود - محمد فتحي - محمود سيد - محمد هلال - كريم بامبو

الهجوم: باسم مرسي

دكة البدلاء: محمود الزنفلي -أحمد ياسين - عصام صلاح - إسلام جابر - محمد بسيوني - حمدي علاء - أسامة فيصل - عبد الرزاق سيسيه - فراس عيفية

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