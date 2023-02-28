تقرير: جلادباخ وفرانكفورت مهتمان بضم عمر مرموش

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 15:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

أفادت جريدة راينشي بوست الألمانية أن بروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت مهتمان بضم عمر مرموش جناح فولفسبورج.

عقد مرموش مع فولفسبورج ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويبدو أقرب للرحيل مجانا الصيف المقبل.

وذكر التقرير أن جلادباخ اهتم بضم مرموش بعد تأكد رحيل جناحه ماركوس تورام نهاية الموسم.

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وأوضح التقرير أن قدرة مرموش على اللعب كجناح أو كمهاجم جعلته هدفا للفريق الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الألماني حاليا، فضلا عن انضمامه مجانا.

بينما يراقب فرانكفورت موقف عمر مرموش الذي يرفض التجديد لناديه فولفسبورج.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في المسابقة حاليا، فيما خسر على ملعبه من نابولي 0-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 24 مباراة مع فولفسبورج هذا الموسم.

وسجل مرموش 4 أهداف وصنع هدفا مع الفريق الذي يحتل المركز السابع في الدوري الألماني.

يذكر أن الدولي المصري لعب الموسم الماضي مع شتوتجارت على سبيل الإعارة ونجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز بالجولة الأخيرة من الموسم.

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