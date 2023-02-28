الأهلي يعلن إصابة خالد عبد الفتاح بجزع في الرباط الداخلي للركبة.. ومدة الغياب

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 14:58

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

الأهلي - سموحة - خالد عبد الفتاح

أعلن أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي لكرة القدم إصابة خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق.

واشتكى عبد الفتاح من آلام في الركبة مما دفع الجهاز الطبي لفحص اللاعب بآشعة رنين مغناطيسي.

وقال أبو عبلة عبر الموقع الرسمي للأهلي: "إصابة خالد عبد الفتاح بجزع في الرباط الداخلي للركبة".

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وكشف طبيب الأهلي "يغيب عبد الفتاح للإصابة لمدة أسبوع على أن يعود بعدها إلى التدريبات الجماعية".

وأوضح "خضع عبد الفتاح لآشعة رنين مغناطيسي على الركبة بسبب شكواه من آلام".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري.

وانضم خالد عبد الفتاح إلى الأهلي في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء.

وخاض ظهير أيمن الأهلي ست مباريات مع الفريق منذ انضمامه كان آخرها المشاركة كبديل أمام صنداونز في دوري أبطال إفريقيا.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بـ 40 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه وللأحمر ثلاث مواجهات مؤجلة.

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