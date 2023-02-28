بوجبا وكييزا في قائمة يوفنتوس لدربي تورينو

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 14:41

كتب : FilGoal

بوجبا

دخل الثنائي بول بوجبا وفيديريكو كييزا قائمة يوفنتوس لمباراة تورينو في دربي المدينة.

وغاب كييزا عن مباراة سبيزيا في الدوري الإيطالي ولقاء نانت في بطولة الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي بسبب الإصابة بإجهاد عضلي.

فيما يقترب بول بوجبا من خوض أولى مبارياته بقميص يوفنتوس منذ انتقاله إلى النادي قبل انطلاق الموسم الجاري.

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وكشف موقع كالتشيو ميركاتو عن اقتراب بوجبا من العودة إلى الملعب مجددا بعد تحسن في لياقته البدنية عقب التعافي من إصابته.

وربما يشهد دربي مدينة تورينو بين يوفنتوس وتورينو الظهور الأول لبوجبا بعد 315 يوما من آخر ظهور رسمي له.

ويستضيف يوفنتوس فريق تورينو في العاشرة إلا ربع مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وكان آخر ظهور لبوجبا في الملعب ضمن خسارة مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل أمام ليفربول في أبريل الماضي.

ولم يسجل بوجبا ظهوره الأول بقميص يوفنتوس منذ انضمامه في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر حتى الآن.

وتم استدعاء بوجبا للمباراة الرسمية الأولى مع يوفنتوس ضد مونزا في الدوري الشهر الماضي ولكن لاعب الوسط الفرنسي تعرض لإصابة عضلية جديدة.

وأوضح تقرير من صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في ذلك التوقيت أن يوفنتوس انزعج بسبب رفض بوجبا الخضوع لعملية جراحية في أغسطس الماضي بسبب إصابة في الغضروف المفصلي.

وقرر بوجبا وقتها الخضوع لعلاج متحفظ ولكن غير رأيه في النهاية لعدم الحصول على النتيجة المناسبة.

وفكرت إدارة يوفنتوس السابقة في إزالة بند مكافآت الفريق من عقد بوجبا بسبب إصاباته المتكررة.

ويحصل بوجبا على 8 ملايين يورو سنويا بالإضافة إلى 2 مليون يورو من الإضافات.

وينتهي تعاقد بوجبا مع يوفنتوس في صيف 2026.

وسبق ولعب بوجبا لصالح يوفنتوس من قبل خلال الفترة من صيف 2012 لمدة أربع سنوات عندما رحل إلى مانشستر يونايتد.

وبعد ست سنوات مع الفريق الإنجليزي عاد بوجبا مجددا لتمثيل البيانكونيري.

يوفنتوس بول بوجبا تورينو فيديريكو كييزا
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