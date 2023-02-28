مهاجم أتليتكو مدريد يكشف سبب اختياره تمثيل المغرب وليس إسبانيا

كشف سليم الجابري لاعب شباب أتليتكو مدريد، عن الدافع وراء قرار اختياره تمثيل منتخب المغرب.

الجابري وُلد عام 2004 في العاصمة الإسبانية لعائلة مغربية، وقد اختار تمثيل أسود الأطلس على مستوى المنتخبات.

وقال الجابري في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "الدافع وراء تمثيل المغرب واضح".

وتابع: "سألعب لأجل المغرب بسبب ما أشعر به تجاه هذا البلد، وتحقيقًا لحلم والديّ".

ويجيد الجابري في مركز الجناح وينشط حاليًا في فريق أتليتكو مدريد تحت 19 عامًا الذي يشرف على تدريبه فيرناندو توريس.

وشارك الجابري في 13 مباراة بدوري أبطال أوروبا للشباب خلال الموسمين الحالي والماضي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

ولعب الجابري سابقًا لمنتخب إسبانيا تحت 18 عامًا، لكنه قرر التحوُل للعب بقميص أسود الأطلس مؤخرًا.

وتلقى الجابري استدعاءً من منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا مؤخرًا، بعد حسم قراره باللعب للمغرب.

وينضم الجابري إلى قائمة اللاعبين الذين وُلدوا في إسبانيا واختاروا تمثيل المغرب، وعلى رأسهم أشرف حكيمي.

قائمة تضم أيضًا منير الحدادي الذي مثّل منتخب إسبانيا الأول، لكن تغيير قوانين فيفا سمح له بارتداء قميص المغرب بعدها.