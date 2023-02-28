السعودية تواجه منتخبين من أمريكا الجنوبية في مارس

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 14:15

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن خوض مباراتين وديتين في التوقف الدولي لشهر مارس المقبل.

وتلعب السعودية المباراتين في مدينة جدة أمام منتخبي فنزويلا وبوليفيا.

وتقام المباراة الأولى يوم 24 مارس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة أمام فنزويلا.

ثم تلعب كتيبة هيرفي رينار ثاني مباراة أمام بوليفيا يوم 28 مارس في التاسعة مساءً أيضًا.

ويستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة المباراتين أمام فنزويلا وبوليفيا.

وسيكون ذلك الظهور هو الأول للأخضر منذ المشاركة في كأس العالم 2022 والفوز على الأرجنتين بطلة المونديال، ثم الخسارة أمام بولندا والمكسيك.

وشاركت السعودية في منافسات كأس الخليج في العراق الشهر الماضي ولكن بمنتخب عناصره الأساسية من المنتخب الأولمبي، وتحت قيادة فنية لـ سعد الشهري وليس رينار.

ويرجع آخر ظهور للسعودية في أراضيها إلى مباراتها الودية أمام كرواتيا في نوفمبر الماضي والتي خسرتها بهدف دون رد في آخر استعداد قبل كأس العالم.

وكانت السعودية قد صعقت العالم بفوز ناري على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد في أولى مبارياتها بالمونديال.

لكنها سقطت بعدها بهدفين دون رد أمام بولندا، وبهدفين مقابل هدف واحد أمام المكسيك، لتودع المسابقة من الدور الأول.

السعودية بوليفيا فنزويلا
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