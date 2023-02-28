الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 13:53

كتب : هاني العوضي

الاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن أربعة فرق مشاركة في منافسات الدور التمهيدي من البطولة العربية للأندية.

ويقام الدور التمهيدي خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس المقبل في مدينة جدة السعودية.

وكشف الاتحاد العربي عن مشاركة أندية أرتا سولار من جيبوتي وفحمان اليمني وهرسيد الصومالي وفولكان من جزر القمر في الدور التمهيدي.

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وتلعب الفرق الأربعة المشاركة في الدور التمهيدي بنظام خروج المغلوب ليتأهل البطل إلى الدور الأول.

وتقام النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية والتي تحمل اسم الملك سلمان بن عبد العزيز بمشاركة إجمالي 37 ناديا.

وينضم المتأهل من الدور التمهيدي إلى 23 فريقا لخوض منافسات الدور الأول.

ويشارك 24 فريقا من الدور الأول وهم (المتأهل من الدور التمهيدي - 11 فريقا من آسيا - 7 فرق من إفريقيا - 5 فرق مشاركة بترشيح من الاتحادات الوطنية).

وتقام مباريات الدور الأول بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 12 فريقا إلى الدور الثاني الذي يقام بين الفرق المتأهلة ليتأهل ستة منهم إلى النهائيات المقامة بنظام أربع مجموعات.

الدور الأول يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس، من 3 إلى 5 إبريل، ومن 10 إلى 12 إبريل.

ويشارك من مصر فريق الزمالك في المرحلة النهائية بصفته بطلا لدوري النسخة الماضية.

وكان طلائع الجيش قد أعلن عبر FilGoal.com عن ترشيحه للمشاركة في الدور الأول من البطولة العربية وإرسال موافقة رسمية للاتحاد المصري.

ولم يصدر قرارا رسميا حتى الآن عن الفريق المصري الثالث المشارك في البطولة.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد صرح تلفزيونيا عن علمه بمشاركة الأهلي في دور المجموعات بالمرحلة النهائية عن طريق دعوة من الاتحاد العربي لينضم إلى الزمالك في تلك المرحلة.

وأشار رئيس لجنة المسابقات المصرية وقتها إلى تعذر مشاركة أيا من بيراميدز أو فيوتشر بسبب ضرورة مشاركتهم من الدور الأول وهو ما يتعارض مع موعد الكونفدرالية لذلك سيكون هناك ترشيحا لفريق طلائع الجيش الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.

-جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

البطولة العربية للأندية طلائع الجيش الدور الأول الدور التمهيدي بطولة الملك سلمان بن عبد العزيز
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