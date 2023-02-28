موندو ديبورتيفو: فياريال يضم فييتو نجم الهلال الصيف المقبل

يقترب لوسيانو فييتو من العودة إلى الملاعب الأوروبية بعد 3 سنوات في الملاعب السعودية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فياريال تحرّك بالفعل لضم فييتو الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن فياريال توصّل لاتفاق مع فييتو للانضمام إلى صفوفه في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع الهلال السعودي.

وسبق لـ فييتو التألق بقميص فياريال في موسم 2014\2015، إذ سجل له 20 هدفًا وصنع 8 أهداف في 48 مباراة.

وتألق فييتو مؤخرًا مع الهلال وسجّل 3 أهداف في كأس العالم للأندية، منها ثنائية في شباك ريال مدريد بالمباراة النهائية، وحصد جائزة ثالث أفضل لاعب في البطولة خلف فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي.

فييتو (29 عامًا) بدأ مسيرته في راسينج كلوب الأرجنتيني، ثم انطلقت رحلته في الملاعب الأوروبية عام 2014 رفقة فياريال الذي خطف معه الأضواء وكان أحد أفضل مهاجمي الدوري الإسباني.

لينتقل فييتو على الفور في صيف 2015 إلى أتليتكو مدريد مقابل 20 مليون يورو، لكنه لم ينجح أبدًا في حجز مكانٍ أساسي في كتيبة دييجو بابلو سيميوني.

واكتفى فييتو بخوض 38 مباراة مع أتليتكو مدريد، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5.

ولعب فييتو معارًا إلى إشبيلية وسجّل معه 10 أهداف وصنع 6 في 31 مباراة، كما قضى فترة قصيرة في فالنسيا وأخرى في فولام.

ورحل فييتو نهائيًا عن أتليتكو في 2019 صوب سبورتنج لشبونة البرتغالي، لكنه سجّل معه 9 أهداف فقط في 40 مباراة قبل أن يشد الرحال نحو الملاعب السعودية.