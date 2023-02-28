خطوة تفصل اتحاد جدة عن الحصول على الرخصة الآسيوية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي وحمد الله في مواجهة الباطن

أصبح نادي اتحاد جدة على بعد خطوة من الحصول على الرخصة الآسيوية بعد أن استوفى 4 من شروط الحصول عليها خلال الفترة الماضية.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الاتحاد أكملت المعايير الخاصة بالرخصة، وهي: معيار البنية التحتية، المعيار الرياضي، معيار الموظفين والإدارة، والمعيار القانوني.

على أن يتم إنهاء المعيار الأهم والأخير، المعيار المالي، قبل الموعد النهائي لتقديم ملف الرخصة.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة النادي تعمل على استيفاء المعيار الأخير خلال الفترة المقبلة، الذي يعد شرطا لاستخراج شهادة الكفاءة المالية من لجنة الكفاءة في وزارة الرياضة، الصيف المقبل.

ونجحت إدارة الاتحاد، الموسم الماضي، في استيفاء جميع المعايير لاستخراج الرخصة الآسيوية، لكنها تأخرت عن الوقت المحدد لإكمال المعيار المالي، إذ أكملته بعد انتهاء المدة المقررة.

وينافس الفريق الذي يضم أحمد حجازي وطارق حامد على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

إذ يحتل المركز الثاني خلف النصر المتصدر، بفارق نقطتين، وذلك بعد مرور 18 جولة.

اتحاد جدة
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