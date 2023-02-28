وزارة الرياضة توضح لائحة زوال العضوية.. وموقف مقعد رئيس نادي الزمالك

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة موقف مجلس إدارة الزمالك القانوني وزوال عضوية رئيس النادي.

ويأتي ذلك بعد صدور حكم نهائي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة إلى أن الأمر لا يتعلق برأي فني من الوزارة ولكن نصوص صريحة من اللائحة.

وقال الشاذلي عبر قناة إم بي سي مصر: "حكم محكمة النقض رفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك وترتب على ذلك صدور حكم مقيد للحريات، وهذا الأمر مذكور في اللائحة الاسترشادية بنادي الزمالك".

وأوضح "تزول العضوية على أعضاء مجلس الإدارة إذا صدر ضد أحدهم حكم مقيد للحريات، هذا نص صريح وليس قرار منا".

وكشف المتحدث باسم وزارة الرياضة "زوال العضوية غير مقترن بالأساس بقرار مجلس الإدارة ولكن بناء على الحكم القضائي الذي صدر، وبالتالي الحكم أدى لزوال العضوية ومجلس إدارة النادي هو الملزم بتطبيق ذلك".

وشدد "النص صريح بأنه إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، لذلك العقوبة ضد رئيس الزمالك كانت نهائية ولكن لم تكن مقيدة للحرية عكس ما حدث الآن وهو ما يؤدي لزوال العضوية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الرياضة "مجلس إدارة نادي الزمالك هو الجهة المعنية بتطبيق ذلك النص من اللائحة".

وواصل "يتولى قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لحين أقرب جمعية عمومية لإقامة الانتخاب والأقرب خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بعد انتهاء السنة المالية وهذا أمر نهائي ولائحي وقانوني وليس اجتهاد مني".

أما عن موقف مرتضى منصور من الترشح مجددا فكشف "هناك شروط للترشح لمجلس الإدارة، من الوارد أن يتقدم مرتضى منصور مجددا في أقرب جمعية عمومية بالترشح وستكون هناك لجنة معنية بالأمر".

واختتم المتحدث باسم وزارة الرياضة تصريحاته "يتم دراسة ما إذا كان الحكم مخلا للشرف أم لا وبناء على ذلك يتم الموافقة أو رفض ترشيحه، والأمر هنا لا يخص وزارة الرياضة ولكن أمر إداري يخص المحكمة".

ماذا حدث؟

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض الطعن المقدم على قرار حبسه وتأييد الحكم السابق.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه على فيسبوك بيانا بعد جلسة المحكمة التي عقدت صباح اليوم وانتهت برفض الطعن المقدم وتأييد حبسه لسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب مرتضى: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى".

وتابع "لا تقلقوا علي الأسود لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير وقبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء".

واستمر "عرفتم وصدقتم يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك أنني كان يجب أن أختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن ومع ذلك مصر وطني وأحبها وخلفها".

وأضاف "ويا جماهير الزمالك سواء كنتم اتفقتم معي أو اختلفتم قفوا خلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر".

وأتم "ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين سأفتقدكم وخاصة الأطفال أحبابي أشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء".

وكان مرتضى منصور قد قدم طعنا أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهرًا والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وتولى مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى عام 2005 وتم حل مجلس الإدارة بالكامل، قبل أن يعود لرئاسة الزمالك مرة جديدة عام 2014.

وأتم مجلس إدارة مرتضى منصور مدته الرئاسية وتولى رئاسة النادي لمدة جديدة في 2018 ولكن المجلس تم حله بسبب المخالفات المالية ولكنه عاد بحكم محكمة عام 2020 قبل نهاية مدته.

ويتولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك في فترته الحالية منذ عام 2022 وحتى الآن.