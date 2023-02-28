مواعيد مباريات الثلاثاء 28 فبراير 2023.. الأهلي في الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي

يعود الأهلي مجددا لخوض منافسات بطولة الدروي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 28 من فبراير 2023.

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الدوري المصري

يشهد اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق البنك الأهلي في تمام الخامسة مساء على ملعب المقاولون العرب. (ويذاع مسجلا على قناة أون تايم بعد منتصف الليل)

ويواجه إنبي فريق المصري في نفس التوقيت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة بين الأهلي والداخلية في تمام السابعة مساء على استاد السلام.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يشهد اليوم أربع مباريات من منافسات ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلعب برايتون أمام فريق ستوك سيتي في التاسعة والربع مساء، بينما يستضيف ليستر سيتي فريق بلاكبرن روفرز في التاسعة والنصف.

ويحل ليدز يونايتد ضيفا على فولام في العاشرة إلا ربع، وأخيرا يلعب مانشستر سيتي أمام بريستول في العاشرة مساء.

الدوري الإيطالي

يحل روما ضيفا على كريمونيسي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

بينما يستضيف يوفنتوس فريق تورينو في دربي مدينة تورينو وذلك في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباريات على قنوات أبو ظبي بريميوم المشفرة.

كرة طائرة

يلعب فريق رجال الأهلي أمام السيب العماني في التاسعة من مساء اليوم في نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

بينما يسبق ذلك اللقاء مواجهة بين الوكرة القطري وفريق النصر البحريني.

ويقام نهائي البطولة العربية للأندية يوم الخميس.