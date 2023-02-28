بعد الهجوم عليه.. ألابا يشرح سبب اختياره ميسي في جوائز ذا بيست على حساب بنزيمة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 10:36

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - كريم بنزيمة - ريال مدريد

كشف ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد وقائد منتخب النمسا، سر تصويته لـ ليونيل ميسي في جائزة ذا بيست على حساب زميله كريم بنزيمة

ديفيد ألابا

النادي : ريال مدريد

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

ريال مدريد

ميسي تفوق على كيليان مبابي وبنزيمة وحصد جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي "فيفا" مساء الإثنين.

وكتب ألابا عبر حسابه في تويتر صباح اليوم الثلاثاء:

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"بخصوص تصويت جائزة ذا بيست:

منتخب النمسا يصوّت على تلك الجائزة بصفته فريق، وليس أنا فقط. الجميع في المنتخب يصوّت وهكذا نقرر اختياراتنا في النهاية.

الجميع، وخصوصًا بنزيمة، يعرف كيف أعشقه وأعشق أداءه، لطالما قلت إنه بالنسبة لي أفضل مهاجم في العالم وهذا هو الوضع الآن دون شك".

ووقع اختيار ألابا على ميسي في المركز الأول، ثم بنزيمة في المركز الثاني، ثم مبابي في المركز الثالث.

ونال اختيار ألابا استهجانًا بين مشجعي ريال مدريد، إذ كانوا يفضلون أن يقع اختيار النمساوي على زميله في الميرنجي.

ويحصل اللاعب في الاختيار الأول على 5 نقاط، واللاعب في الاختيار الثاني على 3 نقاط، واللاعب في الاختيار الثالث على نقطة وحيدة.

وقال ميسي بعد الفوز بالجائزة: "ربما أبدو متوترا بعض الشيء ولكن قبل شيء يجب أن أقول أنه شرف كبير أن أعود إلى هنا وأكون رفقة بنزيمة ومبابي فكلاهما قضى عاما رائعا".

وأضاف "شرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة مجددا، أتوجه بالشكر إلى كل زملائي في الأرجنتين أيضا، يتواجد هنا مارتينيز وسكالوني".

وواصل "نحن هنا لتمثيل باقي اللاعبين فلولاهم لما كنا هنا هذا العام كان عاما مجنونا بالنسبة لي، أن أحقق حلمي بالفوز بكأس العالم بعد قتال وصراع كبير وفي النهاية تحقق الحلم وهو أجمل ما حدث لي في مسيرتي".

واستطرد "إنه حلم لأي لاعب وقلائل هم من تمكنوا من تحقيقه أريد أن أشكر عائلتي والجمهور الأرجنتيني الذين عاشوا تلك اللحظات معنا بشغف كبير وسيبقى ذلك خالدا في ذاكرة كل الشعب الأرجنتيني".

وتواجد ميسي أيضا في تشكيل "Fifpro" المثالي في العالم للمرة الـ16 على التوالي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها ميسي بجائزة الأفضل بعد انفصالها عن فرانس فوتبول بعد عام 2019.

وفاز ميسي مع منتخب الأرجنتين بلقبي كأس العالم وفيناليسما بجانب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم الأخير في قطر.

ماذا قدم ليونيل ميسي؟

باريس سان جيرمان

المباريات: 52

الأهداف: 22

التمريرات الحاسمة: 29

منتخب الأرجنتين

المباريات: 21

الأهداف: 22

التمريرات الحاسمة: 6

البطولات والألقاب الفردية

-كأس العالم

-الكرة الذهبية لكأس العالم

-فيناليسما

ديفيد ألابا ريال مدريد بنزيمة النمسا ذا بيست ميسي
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