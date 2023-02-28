أفضل لاعب وحارس ومدرب.. كيف جاءت اختيارات روي فيتوريا في جوائز الأفضل؟

أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم حفله مساء أمس الاثنين لجوائز "الأفضل" المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وفاز ليونيل ميسي بأفضل لاعب في العالم، وإيميليانو مارتينيز بأفضل حارس، وليونيل سكالوني بأفضل مدرب، ومارتن أوليسكي جائزة بوشكاش، وجماهير الأرجنتين كأفضل جماهير.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون فترة التنافس على الجائزة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 لتشمل بداية الموسم الجديد وكأس العالم.

فكيف جاءت أصوات روي فيتوريا لجائزة أفضل لاعب ومدرب وحارس في العالم؟

-أفضل لاعب في العالم

1-محمد صلاح

2- ليونيل ميسي

3- كيليان مبابي

-أفضل مدرب في العالم

1-بيب جوارديولا

2- كارلو أنشيلوتي

3- ليونيل سكالوني

-أفضل حارس في العالم

1-إديرسون

2- أليسون بيكر

3-إيميليانو مارتينيز