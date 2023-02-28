ذا بيست - ميسي 52 نقطة.. تعرف على نسب الثلاثة الأوائل في جميع جوائز الأفضل
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 00:25
كتب : FilGoal
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل نقاط الثلاثة الأوائل في جوائز "ذا بيست".
ويجمع النظام رقما إجماليا مصغرا من نسب تأثير المدربين وقادة الفرق والإعلام والجماهير على التصويت.
وإليكم التفاصيل:
أفضل لاعب في العالم
1- ليونيل ميسي (52 نقطة)
نقاط المدربين: 728
نقاط قادة الفرق: 717
نقاط الإعلام: 836
نقاط الجماهير: 1,345,851
2- كيليان مبابي (44 نقطة)
نقاط المدربين: 478
نقاط قادة الفرق: 395
نقاط الإعلام: 433
نقاط الجماهير: 391,676
3- كريم بنزيمة (34 نقطة)
نقاط المدربين: 230
نقاط قادة الفرق: 301
نقاط الإعلام: 304
نقاط الجماهير: 200,009
أفضل لاعبة في العالم
1- أليكسيا بوتياس (50 نقطة)
نقاط المدربين: 225
نقاط قادة الفرق: 232
نقاط الإعلام: 425
نقاط الجماهير: 215,797
2- أليكس مورجان (37 نقطة)
نقاط المدربين: 186
نقاط قادة الفرق: 219
نقاط الإعلام: 96
نقاط الجماهير: 120,150
3- بيث ميد (37 نقطة)
نقاط المدربين: 237
نقاط قادة الفرق: 208
نقاط الإعلام: 397
نقاط الجماهير: 42,224
أفضل مدرب في العالم
1- ليونيل سكالوني (28 نقطة)
نقاط المدربين: 652
نقاط قادة الفرق: 598
نقاط الإعلام: 765
نقاط الجماهير: 786,620
2- كارلو أنشيلوتي (17 نقطة)
نقاط المدربين: 498
نقاط قادة الفرق: 514
نقاط الإعلام: 439
نقاط الجماهير: 279,976
3- بيب جوارديولا (12 نقطة)
نقاط المدربين: 255
نقاط قادة الفرق: 256
نقاط الإعلام: 113
نقاط الجماهير: 358,635
أفضل مدربة في العالم
1- سارينا ويجمان (28 نقطة)
نقاط المدربين: 636
نقاط قادة الفرق: 394
نقاط الإعلام: 653
نقاط الجماهير: 123,366
2- سونيا بومباستور (18 نقطة)
نقاط المدربين: 254
نقاط قادة الفرق: 284
نقاط الإعلام: 394
نقاط الجماهير: 111,591
3- بيا سونداج (10 نقاط)
نقاط المدربين: 212
نقاط قادة الفرق: 205
نقاط الإعلام: 188
نقاط الجماهير: 88,293
أفضل حارس في العالم
1- إيميليانو مارتينيز (26 نقطة)
نقاط المدربين: 551
نقاط قادة الفرق: 557
نقاط الإعلام: 676
نقاط الجماهير: 749,219
2- تيبو كورتوا (20 نقطة)
نقاط المدربين: 583
نقاط قادة الفرق: 556
نقاط الإعلام: 532
نقاط الجماهير: 345,582
3- ياسين بونو (14 نقطة)
نقاط المدربين: 292
نقاط قادة الفرق: 256
نقاط الإعلام: 365
نقاط الجماهير: 475,058
أفضل حارسة مرمى في العالم
1- ماري إيربس (26 نقطة)
نقاط المدربين: 440
نقاط قادة الفرق: 479
نقاط الإعلام: 549
نقاط الجماهير: 98,120
2- كريستيان إندلر (22 نقطة)
نقاط المدربين: 361
نقاط قادة الفرق: 428
نقاط الإعلام: 473
نقاط الجماهير: 103,157
3- أن كاترين بيرجر (10 نقاط)
نقاط المدربين: 275
نقاط قادة الفرق: 244
نقاط الإعلام: 228
نقاط الجماهير: 53,687
جائزة بوشكاش
1- مارسين أوليسكي (21 نقطة)
نقاط اللجنة: 13
نقاط الجماهير: 8
2- ديميتري باييه (20 نقطة)
نقاط اللجنة: 11
نقاط الجماهير: 9
3- ريتشارليسون (17 نقطة)
نقاط اللجنة: 4
نقاط الجماهير: 13
جائزة أفضل جماهير
1- جماهير الأرجنتين (41.88% - 656,253 صوتا)
2- جماهير اليابان (33.63% - 526,887 صوتا)
3- عبد الله السلمي (24.49% - 383,643 صوتا)