ذا بيست - ميسي 52 نقطة.. تعرف على نسب الثلاثة الأوائل في جميع جوائز الأفضل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل نقاط الثلاثة الأوائل في جوائز "ذا بيست".

ويجمع النظام رقما إجماليا مصغرا من نسب تأثير المدربين وقادة الفرق والإعلام والجماهير على التصويت.

وإليكم التفاصيل:

أفضل لاعب في العالم

1- ليونيل ميسي (52 نقطة)

نقاط المدربين: 728

نقاط قادة الفرق: 717

نقاط الإعلام: 836

نقاط الجماهير: 1,345,851

2- كيليان مبابي (44 نقطة)

نقاط المدربين: 478

نقاط قادة الفرق: 395

نقاط الإعلام: 433

نقاط الجماهير: 391,676

3- كريم بنزيمة (34 نقطة)

نقاط المدربين: 230

نقاط قادة الفرق: 301

نقاط الإعلام: 304

نقاط الجماهير: 200,009

أفضل لاعبة في العالم

1- أليكسيا بوتياس (50 نقطة)

نقاط المدربين: 225

نقاط قادة الفرق: 232

نقاط الإعلام: 425

نقاط الجماهير: 215,797

2- أليكس مورجان (37 نقطة)

نقاط المدربين: 186

نقاط قادة الفرق: 219

نقاط الإعلام: 96

نقاط الجماهير: 120,150

3- بيث ميد (37 نقطة)

نقاط المدربين: 237

نقاط قادة الفرق: 208

نقاط الإعلام: 397

نقاط الجماهير: 42,224

أفضل مدرب في العالم

1- ليونيل سكالوني (28 نقطة)

نقاط المدربين: 652

نقاط قادة الفرق: 598

نقاط الإعلام: 765

نقاط الجماهير: 786,620

2- كارلو أنشيلوتي (17 نقطة)

نقاط المدربين: 498

نقاط قادة الفرق: 514

نقاط الإعلام: 439

نقاط الجماهير: 279,976

3- بيب جوارديولا (12 نقطة)

نقاط المدربين: 255

نقاط قادة الفرق: 256

نقاط الإعلام: 113

نقاط الجماهير: 358,635

أفضل مدربة في العالم

1- سارينا ويجمان (28 نقطة)

نقاط المدربين: 636

نقاط قادة الفرق: 394

نقاط الإعلام: 653

نقاط الجماهير: 123,366

2- سونيا بومباستور (18 نقطة)

نقاط المدربين: 254

نقاط قادة الفرق: 284

نقاط الإعلام: 394

نقاط الجماهير: 111,591

3- بيا سونداج (10 نقاط)

نقاط المدربين: 212

نقاط قادة الفرق: 205

نقاط الإعلام: 188

نقاط الجماهير: 88,293

أفضل حارس في العالم

1- إيميليانو مارتينيز (26 نقطة)

نقاط المدربين: 551

نقاط قادة الفرق: 557

نقاط الإعلام: 676

نقاط الجماهير: 749,219

2- تيبو كورتوا (20 نقطة)

نقاط المدربين: 583

نقاط قادة الفرق: 556

نقاط الإعلام: 532

نقاط الجماهير: 345,582

3- ياسين بونو (14 نقطة)

نقاط المدربين: 292

نقاط قادة الفرق: 256

نقاط الإعلام: 365

نقاط الجماهير: 475,058

أفضل حارسة مرمى في العالم

1- ماري إيربس (26 نقطة)

نقاط المدربين: 440

نقاط قادة الفرق: 479

نقاط الإعلام: 549

نقاط الجماهير: 98,120

2- كريستيان إندلر (22 نقطة)

نقاط المدربين: 361

نقاط قادة الفرق: 428

نقاط الإعلام: 473

نقاط الجماهير: 103,157

3- أن كاترين بيرجر (10 نقاط)

نقاط المدربين: 275

نقاط قادة الفرق: 244

نقاط الإعلام: 228

نقاط الجماهير: 53,687

جائزة بوشكاش

1- مارسين أوليسكي (21 نقطة)

نقاط اللجنة: 13

نقاط الجماهير: 8

2- ديميتري باييه (20 نقطة)

نقاط اللجنة: 11

نقاط الجماهير: 9

3- ريتشارليسون (17 نقطة)

نقاط اللجنة: 4

نقاط الجماهير: 13

جائزة أفضل جماهير

1- جماهير الأرجنتين (41.88% - 656,253 صوتا)

2- جماهير اليابان (33.63% - 526,887 صوتا)

3- عبد الله السلمي (24.49% - 383,643 صوتا)