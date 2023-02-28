تواجد عربي واختيارات مختلفة.. تصويت محمد صلاح في جوائز الأفضل
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 00:25
كتب : FilGoal
أقيم مساء أمس الاثنين حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لجوائز "الأفضل" المقام في العاصمة الفرنسية باريس.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وفاز ليونيل ميسي بأفضل لاعب في العالم، وإيميليانو مارتينيز بأفضل حارس، وليونيل سكالوني بأفضل مدرب، ومارتن أوليسكي جائزة بوشكاش، وجماهير الأرجنتين كأفضل جماهير.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون فترة التنافس على الجائزة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 لتشمل بداية الموسم الجديد وكأس العالم.
فكيف جاءت أصوات محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب ومدرب وحارس في العالم؟
-أفضل لاعب في العالم
1- فينيسيوس جونيور
2- كيفن دي بروين
3- أشرف حكيمي
-أفضل مدرب في العالم
1- كارلو أنشيلوتي
2- بيب جوارديولا
3- وليد الركراكي
-أفضل حارس في العالم
1- أليسون بيكر
2- تيبو كورتوا
3- إديرسون
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