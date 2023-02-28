كرة سلة - كيجو: فسخت تعاقدي مع الزمالك وأجبرت على ترك النادي

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

مصطفى كيجو

كشف مصطفى كيجو لاعب فريق السلة السابق في الزمالك عن فسخ تعاقده مع النادي الأبيض والانضمام لصفوف الشمال القطري.

وقال كيجو عبر قناة صدى البلد: "فسخت تعاقدي رسميا مع الزمالك والعقد كان يمتد لـ3 مواسم والنادي ملزم بسداد كامل قيمة العقد لي".

وأضاف "أنا الآن مع فريق الشمال القطري لنهاية الموسم الجاري، وأرحب بأي نية لنادي الزمالك من أجل التصالح ولكن لا يوجد نية لدى الأشخاص المتواجدين في الوقت الحالي".

أخبار متعلقة:
سلة - الأهلي وسبورتنج إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات كرة سلة - فارق كبير ولكن.. مصر تختتم تصفيات كأس العالم بالخسارة أمام جنوب السودان سلة - عاصم مرعي: افتقدنا حماس الجماهير.. وكنت واثقا من التأهل والفوز على تونس

وواصل "رحيلي عن الزمالك خارج عن إرادتي وأجبرت على ترك النادي في ظروف صعبة".

وأكمل "بداية الموسم الزمالك كان يمر بأزمة مالية والمسؤولين طلبوا مني تجديد التعاقد والحصول على مستحقاتي المتأخرة مع مقدم العقد الجديد".

وأشار "بعد عدة شهور من تجديد تعاقدي لم أحصل على مقدم التعاقد وأنا ملزم بتسديد "شيكات" وأقساط خاصة بي وإلا سيتم الحجز على شقتي وبعض ممتلكاتي الأخرى".

وأوضح "كلما تواصلت مع أي مسؤول في الزمالك لأطالبه بالحصول على مستحقاتي المالية يقول ليه (اللي مش عاجبه يمشي)".

وواصل "كان هناك وعدا بأن يحصل الفريق على مستحقاته في شهر يناير ولكن هذا لم يحدث وعندما تأكدت من ذلك بدأت البحث عن ناد آخر للانتقال له لنهاية الموسم مع العودة للزمالك في الموسم المقبل".

وتعجب "فوجئت بترحيب كبير من قبل المسؤولين في الزمالك وأخبروني أن القرار في يد رئيس النادي".

وأفصح "المسؤول عن ألعاب الصالات في الزمالك قال لي فريق السلة لن يفعل شيء هذا الموسم ولذلك سنوفر راتبك عندما تنضم إلى ناد آخر لنهاية الموسم".

وأكمل "الأشخاص في نادي الزمالك غير متمسكين ببقائي مع القلعة البيضاء".

وأكد "العرض القطري وصل الزمالك منتصف شهر يناير وظللت لفترة طويلة أحاول التواصل مع المسؤولين ولكنهم لا يجيبون".

واستطرد "النادي القطري أخبرني بضرورة حسم الأمور بسرعة وعندما جلست مع مسؤولي الزمالك طالبوني بالتنازل عن كل مستحقاتي ومقدم التعاقد وبعد المفاوضات اتفقنا على التنازل عن مقدم التعاقد فقط ولكن كل ذلك لم يكن بشكل رسمي".

وتابع "بعد ذلك المسؤولين أخبروني أن رئيس الزمالك رفض رحيلي وأن النادي لا يوجد به أي أموال في الوقت الحالي".

وأكد "اتخذت القرار بالسفر ورفع قضية فسخ تعاقدي مع الزمالك لأن الأشخاص في النادي غير مهتمين باستمراري".

وأتم تصريحاته "أنا الآن لاعب في الشمال القطري حتى نهاية الموسم الحالي. نيتي لما بعد نهاية الموسم؟ انتماءي الأول والدائم لنادي الزمالك، وإذا توفرت النية لدى المسؤولين وقتها للتصالح معي وعودتي سأرحب طبعا".

كرة سلة الزمالك كيجو
نرشح لكم
سلة - الأهلي وسبورتنج إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات كرة سلة - الأهلي يضم طومسون وأوموت لتدعيم الفريق في بطولة إفريقيا كرة سلة - فارق كبير ولكن.. مصر تختتم تصفيات كأس العالم بالخسارة أمام جنوب السودان سلة - عاصم مرعي: افتقدنا حماس الجماهير.. وكنت واثقا من التأهل والفوز على تونس كرة سلة - بعد حسم التأهل.. منتخب مصر يخسر من الكاميرون في تصفيات كأس العالم سلة - الجندي لـ في الجول: كنا متأكدين من الفوز على تونس.. وهدفنا أكبر من التأهل لـ كأس العالم كرة سلة - لأول مرة منذ 2014.. مصر تهزم تونس وتتأهل إلى كأس العالم على حساب السنغال انتهت كرة سلة - مصر (71) (67) تونس.. إلى كأس العالم
أخر الأخبار
أفضل لاعب وحارس ومدرب.. كيف جاءت اختيارات روي فيتوريا في جوائز الأفضل؟ 14 دقيقة | الكرة المصرية
ذا بيست - ميسي 52 نقطة.. تعرف على نسب الثلاثة الأوائل في جميع جوائز الأفضل 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تواجد عربي واختيارات مختلفة.. تصويت محمد صلاح في جوائز الأفضل 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - كيجو: فسخت تعاقدي مع الزمالك وأجبرت على ترك النادي 31 دقيقة | كرة سلة
جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
طائرة - الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية بالفوز على السويحلي الليبي 50 دقيقة | رياضات أخرى
ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
وهدان: ننتظر حكم مجلس الدولة بشأن عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك أم لا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور