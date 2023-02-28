جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 00:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن جوائزه اليوم الاثنين في حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وفاز ليونيل ميسي بأفضل لاعب في العالم، وإيميليانو مارتينيز بأفضل حارس، وليونيل سكالوني بأفضل مدرب، ومارتن أوليسكي جائزة بوشكاش، وجماهير الأرجنتين كأفضل جماهير.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون فترة التنافس على الجائزة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 لتشمل بداية الموسم الجديد وكأس العالم.

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نستعرض معا ترتيب أفضل اللاعبين في العالم:

1- ليونيل ميسي، 52 نقطة

2- كيليان مبابي، 44 نقطة

3- كريم بنزيمة 34 نقطة

4- لوكا مودريتش، 28 نقطة

5- إرلينج هالاند، 24 نقطة

6- ساديو ماني، 19 نقطة

7- جوليان ألفاريز، 19 نقطة

8- أشرف حكيمي، 15 نقطة

9- نيمار، 13 نقطة

10- كيفن دي بروين، 10 نقاط

11-فينيسيوس جونيور، 10 نقاط

12- روبرت ليفاندوفسكي، 7 نقاط

13- جود بلينجهام، 3 نقاط

14- محمد صلاح، نقطتان

محمد صلاح ليفربول جوائز الأفضل
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