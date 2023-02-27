طائرة - الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية بالفوز على السويحلي الليبي
الإثنين، 27 فبراير 2023 - 23:55
كتب : FilGoal
تأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة بفوز كبير على السويحلي الليبي.
وحقق الأهلي الفوز في ربع النهائي على السويحلي بثلاثة أشواط دون مقابل.
وحسم الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-16 وفي الشوط الثاني 25-14.
وأنهى الأهلي المباراة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-17.
وسيلعب الأهلي غدا في دور نصف النهائي ضد السيب العماني.
السيب تأهل إلى نصف النهائي بعد أن حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على الأهلي القطري بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
الأهلي كان قد واجه السيب في دور المجموعات وحقق الفوز بنتيجة 3-0.
وفي باقي مباريات دور ربع النهائي فاز النصر البحريني على مشافي الشمال العراقي بنتيجة 3-2، كما فاز الوكرة القطري على كاظمة الكويتي بنتيجة 3-1.
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