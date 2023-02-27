ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنافس ليونيل ميسي مع كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا، وزميله في الفريق كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا.

وقال ميسي بعد الفوز بالجائزة: "ربما أبدو متوترا بعض الشيء ولكن قبل شيء يجب أن أقول أنه شرف كبير أن أعود إلى هنا وأكون رفقة بنزيمة ومبابي فكلاهما قضى عاما رائعا".

وأضاف "شرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة مجددا، أتوجه بالشكر إلى كل زملائي في الأرجنتين أيضا، يتواجد هنا مارتينيز وسكالوني".

وواصل "نحن هنا لتمثيل باقي اللاعبين فلولاهم لما كنا هنا هذا العام كان عاما مجنونا بالنسبة لي، أن أحقق حلمي بالفوز بكأس العالم بعد قتال وصراع كبير وفي النهاية تحقق الحلم وهو أجمل ما حدث لي في مسيرتي".

واستطرد "إنه حلم لأي لاعب وقلائل هم من تمكنوا من تحقيقه أريد أن أشكر عائلتي والجمهور الأرجنتيني الذين عاشوا تلك اللحظات معنا بشغف كبير وسيبقى ذلك خالدا في ذاكرة كل الشعب الأرجنتيني".

وتواجد ميسي أيضا في تشكيل "Fifpro" المثالي في العالم للمرة الـ16 على التوالي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها ميسي بجائزة الأفضل بعد انفصالها عن فرانس فوتبول بعد عام 2019.

وفاز ميسي مع منتخب الأرجنتين بلقبي كأس العالم وفيناليسما بجانب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم الأخير في قطر.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون فترة التنافس على الجائزة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 لتشمل بداية الموسم الجديد وكأس العالم.

وتم الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية كان يوم الإثنين 6 فبراير.

ماذا قدم ليونيل ميسي؟

باريس سان جيرمان

المباريات: 52

الأهداف: 22

التمريرات الحاسمة: 29

منتخب الأرجنتين

المباريات: 21

الأهداف: 22

التمريرات الحاسمة: 6

البطولات والألقاب الفردية

-كأس العالم

-الكرة الذهبية لكأس العالم

-فيناليسما