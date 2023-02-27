أمم إفريقيا للشباب - بنين إلى ربع النهائي رغم الخسارة.. تعرف على المتأهلين

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 23:32

كتب : FilGoal

لقب أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

تأهل منتخب بنين إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب رغم خسارته على يد جامبيا بهدف دون رد.

جاء ذلك حيث احتل المركز الثالث برصيد نقطتين، وراء جامبيا (9 نقاط) وتونس (4 نقاط).

فيما غادر منتخب زامبيا المجموعة بالمركز الرابع بنقطة واحدة.

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وينص نظام البطولة المكونة من 3 مجموعات، على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، وأفضل اثنين بين أصحاب المركز الثالث.

بهذا النظام تأهل منتخب جنوب السودان ثالث المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبنين ثالث المجموعة الثالثة برصيد نقطتين.

وخرج منتخب مصر ثالث المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة.

بذك يتأهل السنغال ونيجيريا عن المجموعة الأولى، والكونغو وأوغندا وجنوب السودان عن المجموعة الثانية، وجامبيا وتونس وبنين عن المجموعة الثالثة.

مباريات ربع النهائي:

السنغال × بنين

الكونغو × تونس

أوغندا × نيجيريا

جامبيا × جنوب السودان

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة أمم إفريقيا للشباب بنين
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