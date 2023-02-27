ذا بيست - أنقذ خصمه من الموت.. لوكوشفيلي يفوز بجائزة اللعب النظيف

فاز الجورجي لوكا لوكوشفيلي بجائزة اللعب النظيف في حفل جوائز "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفاز لوكوشفيلي لاعب كريمونيسي الإيطالي بالجائزة، عن واقعة حدثت أثناء لعبه مع فولسبرجر النمساوي في الموسم الماضي.

وتدخل المدافع الجورجي بتصرف سريع للغاية، لإنقاذ خصمه جورج تايجل لاعب أوستريا فيينا خلال مباراة الفريقين يوم 27 فبراير 2022.

وسقط تايجل فاقدا للوعي عقب اصطدامه بركبة نيكولاس فيراتشنيج قبل نهاية المباراة، ليندفع لوكوشفيلي مع زميله كريستوفر فيرنايتزنيج لمنع تايجل من ابتلاع لسانه.

وبعد أن تولت الطواقم الطبية السيطرة على الوضع، ابتعد لوكوشفيلي عن مكان الواقعة وسط عناق من لاعبي أوستريا فيينا وشكر جماعي على جهوده.

بعد هذه المباراة قال لوكوشفيلي: "لحسن الحظ كنت أعلم ما يجب أن أفعله. الكل كان ليتصرف مثلي في هذا الموقف. أعتقد أني أمسكت بلسانه في الثانية الأخيرة".

🚨🇬🇪 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Luka Lochoshvili won the FIFA fair play award — his quick thinking helped save the life of Austria Wien player, Georg Teigl. pic.twitter.com/M4XgEgljcb — EuroFoot (@eurofootcom) February 27, 2023

ولحسن الحظ استعاد تايجل وعيه وكان قادرا على مغادرة الملعب على قدميه بمساعدة الزملاء قبل نقله لأحد المستشفيات المحلية للاطمئنان عليه.