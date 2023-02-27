رباعي هجومي وتواجد عربي.. الكشف عن تشكيل"Fifpro" للأفضل في العالم
الإثنين، 27 فبراير 2023 - 23:19
كتب : FilGoal
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيل "Fifpro" المثالي في الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
كريم بنزيمة
النادي : ريال مدريد
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
منظمة "Fifpro" هي المؤسسة المهتمة بشؤون لاعبي كرة القدم المحترفين.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون فترة التنافس على الجائزة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 لتشمل بداية الموسم الجديد وكأس العالم.
وتم الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية كان يوم الإثنين 6 فبراير.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز
خط الدفاع: جواو كانسيلو - فيرجل فان دايك - أشرف حكيمي
خط الوسط: لوكا مودريتش - كيفن دي بروين - كاسيميرو
خط الهجوم: كيليان مبابي - كريم بنزيما - إرلينج هالاند - ليونيل ميسي
وبذلك يتواجد ليونيل ميسي في التشكيل المثالي للعام الـ16 على التوالي، تحديدا منذ عام 2007.
ويغيب أيضا كريستيانو رونالدو عن التشكيل للمرة الأولى منذ عام 2007.