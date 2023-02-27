رباعي هجومي وتواجد عربي.. الكشف عن تشكيل"Fifpro" للأفضل في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيل "Fifpro" المثالي في الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان

منظمة "Fifpro" هي المؤسسة المهتمة بشؤون لاعبي كرة القدم المحترفين.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون فترة التنافس على الجائزة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 لتشمل بداية الموسم الجديد وكأس العالم.

وتم الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية كان يوم الإثنين 6 فبراير.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جواو كانسيلو - فيرجل فان دايك - أشرف حكيمي

خط الوسط: لوكا مودريتش - كيفن دي بروين - كاسيميرو

خط الهجوم: كيليان مبابي - كريم بنزيما - إرلينج هالاند - ليونيل ميسي

وبذلك يتواجد ليونيل ميسي في التشكيل المثالي للعام الـ16 على التوالي، تحديدا منذ عام 2007.

ويغيب أيضا كريستيانو رونالدو عن التشكيل للمرة الأولى منذ عام 2007.