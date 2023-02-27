جماهير الأرجنتين الأفضل في العالم

فاز جمهور الأرجنتين بجائزة "الأفضل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل جمهور في العالم.

وتنافس مشجعو الأرجنتين مع عبد الله السالمي من السعودية والذي قضى مدة 55 يوما في الصحراء و1860 كيلو متر للتواجد في قطر من أجل تشجيع منتخب بلاده وجمهور اليابان بسبب سلوكه بالمساعدة في تنظيف المدرجات بعد كل مباراة.

وتواجد المشجع الأرجنتيني كارلوس "تولا" لـ حفل الفيفا ممثلًا للجمهور الأرجنتيني.

تولا كان حاضرا في جميع بطولات كأس العالم مساندًا لمنتخب التانجو منذ 1974 حتى مونديال قطر 2022.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون فترة التنافس على الجائزة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 لتشمل بداية الموسم الجديد وكأس العالم

وتم الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية كان يوم الإثنين 6 فبراير.